Τα σημάδια ότι είσαι πιο έξυπνος απ’ όσο νομίζεις

Πιθανότατα έχεις ακούσει για τα τεστ IQ: Ένα σύνολο ερωτήσεων που στόχο έχει να καθορίσει το επίπεδο νοημοσύνης του εξεταζόμενου. Όμως, πολλοί ειδικοί πλέον αναγνωρίζουν ότι η ευφυΐα δεν κρύβεται μόνο στο να κατανοείς δύσκολα βιβλία ή στο να λύνεις εν ριπή οφθαλμού δύσκολα μαθηματικά προβλήματα.

Τα παραπάνω τεστ αξιολογούν συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως η λογική, η μνήμη και η επίλυση προβλημάτων. Δεν καταγράφουν τις συνολικές δυνατότητες ενός ανθρώπου, δεν αξιολογούν χαρακτηριστικά όπως η δημιουργικότητα, δεν λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως π.χ. το διαφορετικό υπόβαθρο που μπορεί να επηρεάσει τον βαθμό εξοικείωσης με έννοιες του τεστ.

Με άλλα λόγια, δεν έχει σημασία ότι δεν ήσουν ο καλύτερος στα μαθηματικά. Μπορεί να ήσουν ο μαθητής που κάθονταν στο πίσω μέρος της τάξης και ονειρευόταν κόσμους μακρινούς, και το χαρακτηριστικό αυτό να αποτελεί δείγμα ευφυΐας.







Άλλωστε, αρκετοί ειδικοί θεωρούν την ευφυΐα ως την ικανότητα να μαθαίνουμε από την εμπειρία μας, να προσαρμοζόμαστε, να διαμορφώνουμε ή να επιλέγουμε το περιβάλλον μας. Έτσι, υποστηρίζουν ότι πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο έναν αλλά πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης. Για παράδειγμα, μία από τις υπάρχουσες θεωρίες αναφέρει οκτώ διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης.

1. Διαθέτεις ενσυναίσθηση



Η ενσυναίσθηση, το να βιώνεις δηλαδή πράγματα από την οπτική γωνία κάποιου άλλου, είναι βασικό συστατικό της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ικανότητας να κατανοείς τα συναισθήματα και να τα εκφράζεις με υγιείς και παραγωγικούς τρόπους. Αν και η αναγνώριση των δικών σου συναισθημάτων είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν αρκετά καλή επίγνωση του τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι άλλοι.

2. Έχεις ισχυρή αίσθηση εαυτού



Η αίσθηση ταυτότητας σχετίζεται με την αντίληψή σου σε διάφορους τομείς, όπως οι ικανότητες σου, οι αξίες που έχεις στη ζωή, οι στόχοι και οι επιθυμίες σου. Μια καλά ανεπτυγμένη αίσθηση του εαυτού σηματοδοτεί υψηλό επίπεδο νοημοσύνης, καθώς σημαίνει ότι αισθάνεσαι ασφαλής με αυτό που είσαι, ξέρεις ποιες είναι οι δεξιότητές σου και έχεις την αυτοπεποίθηση να κάνεις επιλογές που αντικατοπτρίζουν τις πεποιθήσεις σου.

3. Θες διαρκώς να μαθαίνεις



Είσαι από τους ανθρώπους που οι απλές εξηγήσεις δεν τους ικανοποιούν. Προσπαθείς να βρεις τα γιατί, κάνεις ερωτήσεις, αφιερώνεις χρόνο στην έρευνα. Έτσι, είναι πιθανότερο να δεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πραγμάτων που σε ενδιαφέρουν, να βιώσεις μια κατάσταση με όλες τις αποχρώσεις της, και δεν κινείσαι στον άξονα άσπρο-μαύρο. Απολαμβάνεις την ανάγνωση, την τέχνη και την εξερεύνηση άλλων πολιτισμών.

Η περιέργειά σου αφορά με τη μορφή ενδιαφέροντος και τις ζωές και τις εμπειρίες των άλλων. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνδυασμό με την προθυμία να αμφισβητείς τις δικές σου πεποιθήσεις, συνδέονται με την ευφυΐα.

4. Έχεις καλή… σωματική μνήμη



Σου έχει συμβεί να μην μπορείς να εξηγήσεις πώς θα φτάσετε σε ένα μέρος, αλλά με κάποιο μυστήριο τρόπο το σώμα σου να ξέρει τον δρόμο; Μήπως σου είναι εύκολο να αποστηθίσεις τα βήματα που δείχνει ο δάσκαλος χορού και να τα επαναλάβεις χωρίς μεγάλη προσπάθεια; Η υψηλή κιναισθητική νοημοσύνη, δηλαδή η ικανότητα εκτέλεσης, εκτίμησης και συντονισμού των σωματικών κινήσεων, μπορεί να σε κάνει καλό στα αθλήματα και άλλες σωματικές δραστηριότητες.

5. Μπορείς να χειριστείς τις δυσκολίες της ζωής



Η ζωή σίγουρα δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά μερικοί άνθρωποι είναι καλύτεροι στο να αντιμετωπίζουν τις ανατροπές και τις δυσκολίες της. Η προσαρμοστικότητα είναι βασικό συστατικό νοημοσύνης και περιγράφει την ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις ή μεταβαλλόμενα γεγονότα.

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό συνδέεται, επίσης, με την ανθεκτικότητα, την ικανότητα να ανακάμπτεις από τις αντιξοότητες. Μάλιστα, η αντιμετώπιση των δυσκολιών με μαύρο χιούμορ συνδέεται με υψηλότερη νοημοσύνη, ενώ το χιούμορ γενικά συνδέεται με τη δημιουργικότητα και την ευφυΐα.

6. Διατηρείς τις ισορροπίες και την ηρεμία



Πώς τα πας με την επίλυση συγκρούσεων; Είσαι αυτός/η που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα σε δυσαρεστημένους συναδέλφους ή φίλους; Είσαι αυτός/η που μπορούσε να κατευνάσει τα πνεύματα στο σπίτι; Αυτή η δεξιότητα έχει πολλά στοιχεία τα οποία συνδέονται με τη νοημοσύνη, όπως το ότι είσαι σε θέση να διαβάζεις τη γλώσσα του σώματος των άλλων, χρησιμοποιείς αυτά τα σήματα για να κάνεις ερωτήσεις, ακούς με ενσυναίσθηση και τις δύο πλευρές, ενθαρρύνεις τους εμπλεκόμενους να εξετάσουν άλλες προοπτικές και βοηθάς στην εύρεση πιθανών λύσεων.

7. Διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα σου



Όλοι αντιμετωπίζουν κατά καιρούς επώδυνα ή ανεπιθύμητα συναισθήματα. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής. Ωστόσο, ο τρόπος που τα χειρίζεσαι μπορεί να πει πολλά για τη συναισθηματική σου νοημοσύνη. Σε γενικές γραμμές, τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να αναγνωρίζουν πολύπλοκα συναισθήματα, να κατανοήσουν πώς επηρεάζουν τις επιλογές και τη συμπεριφορά, να ανταποκριθούν σε αυτά παραγωγικά, να ασκήσουν αυτοέλεγχο για να εκφραστούν την κατάλληλη στιγμή, και να εκφραστούν με ασφαλείς και υγιείς τρόπους.

Πηγή: govastileto.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πώς να διαλέξεις την καλύτερη μέθοδο αποτρίχωσης στο σπίτι

Πρησμένο πρόσωπο το πρωί: Χρησιμοποίησε παγάκια!