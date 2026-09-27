Παρίσι: Δεκάδες κληρικοί εξομολογούν πιστούς στους δρόμους (βίντεο)

Πάνω από 700.000 πιστοί κατέκλυσαν το μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, για να παρακολουθήσουν την υπαίθρια Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Πάπας Λέων.

Οι ιαχές «Λέων, Λέων» και «Ζήτω ο Πάπας» αντηχούσαν κατά μήκος της δενδροφυτεμένης λεωφόρου, μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων, από την πλατεία Κονκόρντ έως την Αψίδα του Θριάμβου, καθώς ο κόσμος συνωστιζόταν πίσω από τα κιγκλιδώματα ασφαλείας για να δει από κοντά τον Λέοντα, ο οποίος έφτασε με ένα ανοιχτό όχημα του Πάπα.

Το όχημα σταματούσε συχνά, ενώ οι πιστοί ανέμιζαν λευκές και κίτρινες σημαίες του Βατικανού και ο Πάπας Λέων ευλογούσε ανθρώπους με αναπηρία, παιδιά και μωρά, τα οποία εθελοντές έφερναν κοντά του.

Μπριζίτ Μακρόν και Μπερνάρ Αρνό μεταξύ των παρευρισκομένων



Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγος του Γάλλου προέδρου, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ και ο Μπερνάρ Αρνό, δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του γαλλικού ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH.

✝️🇫🇷 Des confessions ont lieu dans la rue, sur les Champs-Élysées à Paris, à l’occasion de la venue du pape Léon XIV. https://t.co/epmZbZMO4x — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 26, 2026

Επευφημίες ακούστηκαν από το πλήθος όταν ο Λέων ευχαρίστησε τον Θεό στο κήρυγμά του για την ευκαιρία να επισκεφθεί τη Γαλλία, στο πλαίσιο μιας εντατικής τετραήμερης περιοδείας σε τρεις πόλεις, κατά τη διάρκεια της οποίας επιδιώκει να αποκαταστήσει το κύρος της Εκκλησίας μετά τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης που προκάλεσαν σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Υπαίθρια εξομολογητήρια



Την ίδια ώρα, κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων, καταγράφονται πρωτόγνωρες εικόνες. Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, και εικόνες που δημοσίευσε ο ανεξάρτητος φωτογράφος Πολ Λαρουτουρού, δείχνουν πολυάριθμους καθολικούς κληρικούς να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο στο πεζοδρόμιο, δεχόμενοι πιστούς που ήθελαν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν στον δρόμο.

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