Νεκρή γυναίκα από κεραυνό: «Της λέγαμε "κουράγιο, έρχεται ασθενοφόρο"» -Σοκάρει μαρτυρία

Σοκάρει η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα, Τάσου Αναστασιάδη, για τη στιγμή που κεραυνός χτύπησε το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η διευθύντρια του σχολείου.

Μιλώντας στο HlioupoliTimes, ο κ. Αναστασιάδης περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα έζησε, από τη στιγμή που άκουσε τον εκκωφαντικό κρότο από τον κεραυνό μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και τη μεταφορά της τραυματισμένης γυναίκας στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει, την ώρα του περιστατικού βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του σε καφετέρια επί της οδού Κεφαλληνίας, ακριβώς απέναντι από το 2ο Γυμνάσιο. «Ο καιρός ήταν βαριά συννεφιασμένος αλλά ακόμη δεν είχε αρχίσει η βροχή. Ξαφνικά ακούγεται ένας πολύ δυνατός κρότος, ένας εκκωφαντικός θόρυβος από κεραυνό που μας κατατρόμαξε όλους» είπε αρχικά.

Λίγα λεπτά αργότερα, όπως περιγράφει, άκουσε έναν άνδρα να φωνάζει από το απέναντι πεζοδρόμιο ότι μια γυναίκα είχε πέσει. «Νόμιζα ότι αυτή η γυναίκα έπεσε επειδή γλίστρησε», αναφέρει. Αμέσως, όμως, κατευθύνθηκε προς την είσοδο του σχολείου.

«Δεν ήταν απλά πεσμένη»

Η εικόνα που αντίκρισε, όπως λέει, ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική: «Η γυναίκα δεν ήταν απλά πεσμένη (...)».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της, ενώ είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. «Το πρόσωπό της ήταν παραμορφωμένο και τα ρούχα της σκισμένα, κυρίως στο μέρος της κοιλιάς. Δεν είχε αισθήσεις αν και ζούσε ακόμα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή άρχισε να βρέχει. Πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο προσπάθησαν να την προστατεύσουν από τη βροχή, ενώ είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο. «Προσπαθούσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον της γυναίκας χωρίς να γνωρίζουμε αν μας άκουγε, λέγοντάς της συνέχεια “κουράγιο, έρχεται το ασθενοφόρο”», περιγράφει.

Η παρέμβαση της νοσηλεύτριας

Καθοριστική, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η παρέμβαση της νοσηλεύτριας από το διπλανό 17ο Δημοτικό Σχολείο. Όπως αναφέρει, η νοσηλεύτρια έσπευσε στο σημείο, γύρισε την τραυματισμένη γυναίκα και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, ενώ η βροχή γινόταν ολοένα και πιο έντονη.

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει ότι το ασθενοφόρο καθυστέρησε περίπου 25 λεπτά, σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, λόγω και της ισχυρής βροχόπτωσης. «Μαζί με τους διασώστες σηκώσαμε τη γυναίκα και την βάλαμε στο ασθενοφόρο όταν αυτό ήρθε», σημειώνει.

Αργότερα πληροφορήθηκε ότι η τραυματισμένη γυναίκα ήταν η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης και ότι είχε μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό.

Η εκτίμησή του για την πτώση του κεραυνού

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι δεν είναι ειδικός, ωστόσο, με βάση όσα είδε, εκτιμά ότι ο κεραυνός ενδέχεται να έπεσε στον χώρο ανάμεσα στα δύο σχολικά συγκροτήματα. «Χωρίς να είμαι ειδικός πιστεύω ότι ο κεραυνός έπεσε ανάμεσα στα σχολεία. Αυτή η γυναίκα ήταν έξω εκείνη την ώρα και με κάποιο τρόπο, έπεσε πολύ κοντά της και την πέταξε προς τα πέρα, τραυματίζοντάς την βαριά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία του αναμένεται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πλάκα: Μία έγκυος μεταξύ των νεκρών -Πιθανή η διαρροή φυσικού αερίου ως αιτία της έκρηξης

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Ήταν λάθος μου, δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού» λέει ο υπνοθεραπευτής

Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές, «βουτιά» στην κατανάλωση – Τι αλλάζει από την Τρίτη