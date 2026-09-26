Α1 ΕΠΣΗ: Νέο "διπλό" για την ΑΕΚ Κατσαμπά

Με δύο παιχνίδια άνοιξε η αυλαία στην 3η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣΗ.
Η ΑΕΚ συνέχισε τη θετική της πορεία, επικρατώντας με 1-0 του ΠΟΑ Β’. Το γκολ του Μανώλη Καρτσάκη στο 37ο λεπτό αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Κατσαμπά, η οποία διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και έφυγε με ένα σημαντικό τρίποντο από μία δύσκολη έδρα.
Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Αετός Ανωγείων έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στη Μινωική. Οι Ανωγειανοί βρήκαν δύο γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας μία μεγάλη αντεπίθεση για το τελικό 2-2.
Η εικόνα:
ΠΟΑ Β-ΑΕΚ Κατσαμπά 0-1
Μινωική-Αετός Ανωγείων 2-2
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ανθεστίων-Ζαρός
ΟΦΑ-Τύλισος
Μοχός-Δαμάστα
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΟΜ
Νέος Ηρόδοτος-Αλμυρός
Ρούβας-Ρωμανός