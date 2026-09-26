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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α1 ΕΠΣΗ: Νέο "διπλό" για την ΑΕΚ Κατσαμπά

aek
clock 22:52 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με δύο παιχνίδια άνοιξε η αυλαία στην 3η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣΗ.

Η ΑΕΚ συνέχισε τη θετική της πορεία, επικρατώντας με 1-0 του ΠΟΑ Β’. Το γκολ του Μανώλη Καρτσάκη στο 37ο λεπτό αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Κατσαμπά, η οποία διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και έφυγε με ένα σημαντικό τρίποντο από μία δύσκολη έδρα.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Αετός Ανωγείων έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στη Μινωική. Οι Ανωγειανοί βρήκαν δύο γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας μία μεγάλη αντεπίθεση για το τελικό 2-2.

Η εικόνα:

ΠΟΑ Β-ΑΕΚ Κατσαμπά 0-1

Μινωική-Αετός Ανωγείων 2-2

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ανθεστίων-Ζαρός

ΟΦΑ-Τύλισος

Μοχός-Δαμάστα

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΟΜ

Νέος Ηρόδοτος-Αλμυρός

Ρούβας-Ρωμανός

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