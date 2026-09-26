Θέουτα: Ισπανοί στρατιώτες ξυλοκοπούν μετανάστες (βιντεο)

Εντονες αντιδράσεις προκαλούν τα νέα ντοκουμέντα από τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, στα οποία απεικονίζονται άνδρες των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων να ασκούν βία κατά μεταναστών. Η δημοσιοποίηση των εικόνων πυροδοτεί πολιτικούς τριγμούς στη Μαδρίτη, την ίδια στιγμή που στην περιοχή, η κατάσταση είναι έκρυθμη.







Σκληρές εικόνες και κυβερνητική παρέμβαση



Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail», τα βίντεο, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω τοπικών μέσων ενημέρωσης, καταγράφουν σκηνές ωμής βίας. Σε ένα από τα αποσπάσματα, στρατιώτες ακινητοποιούν ένα ανήλικο αγόρι και το χτυπούν με γκλοπ, ενώ σε άλλα πλάνα διακρίνονται ένστολοι να ξυλοκοπούν μετανάστη, μέσα στο σκοτάδι και να τον σπρώχνουν βίαια σε τσιμεντένιους τοίχους.







Η αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης ήταν άμεση. Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα El Diario, εξέφρασε την πλήρη απογοήτευση και την καταδίκη των Αρχών, επιβεβαιώνοντας την άμεση διενέργεια επίσημης έρευνας, για τη διαλεύκανση των περιστατικών.

Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα και επιχειρήσεις της αστυνομίας



Τα περιστατικά αυτά εκδηλώνονται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας, καθώς ο θύλακας προετοιμαζόταν για το ενδεχόμενο νέων αθρόων μεταναστευτικών ροών από το Μαρόκο. Καλέσματα μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για μαζική διέλευση των συνόρων προκάλεσαν την κινητοποίηση των κατοίκων της Θέουτα, οι οποίοι διαδήλωσαν στην μεθοριακή γραμμή, ενώ παράλληλα ιατρικό προσωπικό της περιοχής προαναγγέλλει απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η αστυνομική παρουσία έχει ενισχυθεί σημαντικά. Δυνάμεις αποκατάστασης τάξης επενέβησαν ήδη για την καταστολή εξέγερσης στο κέντρο κράτησης Loma Colmenar, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε έφοδος σε αυτοσχέδιο κατάλυμα της περιοχής όπου διέμεναν ανήλικοι, ύστερα από καταγγελίες περιοίκων.







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