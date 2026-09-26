Αναπηρικά επιδόματα: Μόνιμες ετήσιες αυξήσεις από το 2027 – Ποιοι είναι οι 218.000 δικαιούχοι

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, θα αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, καθώς μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένες παροχές καταβάλλονταν χωρίς ετήσια αναπροσαρμογή.

Με τη νέα ρύθμιση καθιερώνεται μόνιμος μηχανισμός ετήσιας αύξησης των συγκεκριμένων αναπηρικών παροχών. Για το 2027, το μέσο όφελος ανά δικαιούχο εκτιμάται σε περίπου 220 ευρώ ετησίως. Το ακριβές ποσό θα διαφέρει ανάλογα με το είδος αλλά και τον συνδυασμό των επιδομάτων που λαμβάνει κάθε δικαιούχος.

Τα επόμενα χρόνια το όφελος αναμένεται να μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη του πληθωρισμού και του ΑΕΠ.

Στις παροχές του ΟΠΕΚΑ που εντάσσονται στη ρύθμιση περιλαμβάνονται το επίδομα κίνησης για παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, το διατροφικό επίδομα για νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, καθώς και η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία.

Περιλαμβάνονται ακόμη οι οικονομικές ενισχύσεις για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, άτομα με συγγενή αιμολυτική αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση, άτομα με βαριά αναπηρία όρασης, κωφούς και βαρήκοους, καθώς και άτομα με εγκεφαλική παράλυση.

Από την πλευρά του e-ΕΦΚΑ, η ετήσια αναπροσαρμογή αφορά το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας.

Αναπροσαρμογή με τον μηχανισμό των συντάξεων

Οι αυξήσεις θα υπολογίζονται με βάση τον ίδιο συντελεστή που εφαρμόζεται στις συντάξεις. Ο συντελεστής αυτός προκύπτει από τον μέσο όρο του πληθωρισμού και της μεταβολής του ΑΕΠ, με ανώτατο όριο το ποσοστό του πληθωρισμού.

Συνολικά, οι συγκεκριμένες παροχές αφορούν περίπου 218.000 πολίτες με αναπηρία, ενώ η ετήσια δαπάνη διαμορφώνεται σε περίπου 1,69 δισ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 1,15 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στις παροχές του ΟΠΕΚΑ, οι οποίες αφορούν περίπου 171.700 δικαιούχους. Αντίστοιχα, περίπου 540 εκατ. ευρώ αφορούν τις παροχές του e-ΕΦΚΑ, με τους δικαιούχους να ανέρχονται σε περίπου 46.400.

Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για κωφούς και βαρήκοους, άτομα με αναπηρία όρασης και άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Στις σχετικές παροχές περιλαμβάνεται επίσης η εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών, καθώς και μελών των οικογενειών τους.

Επιπλέον, θεσμοθετείται οικονομική ενίσχυση για παιδιά με προβλήματα ακοής, ενώ τον περασμένο Μάιο είχε παρουσιαστεί σειρά παρεμβάσεων για προσβάσιμες μεταφορές, στο πλαίσιο των δράσεων για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία.

Εθνικό Μητρώο Παροχών και Επιδομάτων

Την ίδια στιγμή, αλλαγές δρομολογούνται και ευρύτερα στο σύστημα των κοινωνικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ, μέσω του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Επιδομάτων και της εφαρμογής δημοσιονομικών περιορισμών.

Το Μητρώο προβλέπεται να λειτουργήσει αρχικά πιλοτικά, υπό τον επιτελικό ρόλο της ΑΑΔΕ, και να περάσει σε πλήρη λειτουργία από το 2027.

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν σε μία ενιαία βάση δεδομένων όλες οι ασφαλιστικές και προνοιακές παροχές. Μέσω του νέου συστήματος επιδιώκεται επίσης ο ανασχεδιασμός των σχετικών πολιτικών, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τις διαφορετικές κατηγορίες πολιτών.

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