Υπόθεση Μαζωνάκη: «Ήταν λάθος μου, δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού» λέει ο υπνοθεραπευτής

«Έπρεπε να τηρήσω τις αρχές μου. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού» σημείωσε ο υπνοθεραπευτής, αναφερόμενος στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ επεσήμανε ότι δεν γνώριζε πως η κατηγορούμενη γιατρός έπεισε τον τραγουδιστή να κάνει πλασμαφαίρεση και της καταλόγισε ότι δεν τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και αναφερόμενος στη γνωριμία του με τη γιατρό, ο υπνοθεραπευτής επεσήμανε ότι «έκανε μια συνεδρία μαζί μου και εντυπωσιάστηκε. Όταν άνοιξε το ιατρείο στην Καρνεάδου το 2013 μου πρότεινε να συνεργαστούμε».

«”Θα σου βρίσκω πελάτες εγώ θα έρχεσαι εδώ, θα τους κάνεις υπνώσεις και θα φεύγεις”, μου πρότεινε. Οι γιατροί είχαν πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες. Ψυχολόγους, διατροφολόγους, μασέρ. Δεν πήγα εγώ τον Γιώργο στη γιατρό. Την ήξερε από το 2015 που έκανε υδροθεραπείες. Πρώτη φορά τον είδα τη μοιραία βραδιά όταν με κάλεσαν άνθρωποι του περιβαλλοντός του. Και τους είπα ότι δεν μπορώ να τον δεχθώ, ήμουν απόλυτος, γιατί όλοι ξέραμε ότι είχε εισαχθεί στο Δρομοκαϊτειο και δεν μπορούσα να υπεισέλθω στα ιατρικά χωράφια».

«Έπρεπε να μείνω στις αρχές μου»

«Λάθος μου, έπρεπε να μείνω στις αρχές μου, έπρεπε να πω δεν τον δέχομαι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει» υπογράμμισε.

«Εκείνη τη μέρα ήταν πολύ ευδιάθετος. Τον ρώτησα τι κάνει για να καθαρίσει τον οργανισμό το και μου είπε υδροθεραπείες στη γιατρό. Την πήρα τηλέφωνο και κάνουν τη συννενόηση μεταξύ τους. Δέχεται και συμφωνεί, ακούει και το ποσό, συμφωνεί απόλυτα και λέει “αύριο στη μια η ώρα στο ιατρείο σου”. Έστειλα ένα SMS στον Γιώργο με τη διευθυνσή μου και την ώρα που θα ερχόταν στον χώρο μου για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας» ανέφερε και συνέχισε:

Το έχουνε πάρει ότι “πρέπει να κάνεις αποτοξίνωση” και το έχουν κάνει σημαία κάποιοι και ότι εγώ επέβαλα αυτό. Δεν είμαι αφελής. Μετά, από ό,τι φαίνεται, συζήτησε με τη γιατρό, η οποία φαίνεται ότι τον έπεισε να κάνει και πλασμαφαίρεση την επόμενη ακριβώς».

«Τη μοιραία μέρα είχα ραντεβού για ύπνωση στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Τελείωσα γύρω στις 12:20 και έφυγα. Πήρα το 550 το λεωφορείο και γύρισα προς Κηφισιά» ανέφερε ο υπνοθεραπευτής.

Τα μηνύματα με τη γιατρό

Ο υπνοθεραπευτής ανέφερε ότι «πήρα τη γιατρό, τη ρωτάω “ήρθε ο Μαζώ;” Μου λέει “όχι, δεν έχει έρθει ακόμα”. “Σου ‘στειλε μήνυμα ότι δεν θα ‘ρθει;”. “Όχι”, λέει. “Θα ‘ρθει”. “Αφού δεν σου ‘στειλε μήνυμα, θα σου ‘ρθει σίγουρα” απάντησα».

Ερωτηθείς για μήνυμα του τραγουδιστή που φέρεται να έλεγε ότι δεν μπορεί να δίνει αυτά τα ποσά, ο υπνοθεραπευτής είπε:

«Μου το προώθησε εμένα (σ.σ. η γιατρός) και μου λέει “αρχίσαμε”. Και λέω “καλά, όταν θα έρθει την Τετάρτη θα τον στριμώξω”. Γιατί εγώ θα τον έβλεπα την Τετάρτη. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ δεν θα τον έβλεπα την Τρίτη. Την Τετάρτη θα τον έβλεπα και στην κουβέντα πάνω θα του έλεγα “ρε φίλε δεν κάναμε μία συμφωνία ότι θα κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να προχωρήσεις;”. Ακούγεται πολύ άσχημα το “θα σε στριμώξω”. Γενικώς εγώ είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι, δεν είναι στρογγυλεμένος ο λόγος μου. Φυσικά, ένας τρίτος τι υπέθεσε; Α, αυτοί οι δύο τα παίρνουνε, είναι συνεργάτες και ο υπνοθεραπευτής παίρνει μίζα. Ανοίξτε τον λογαριασμό μου να δείτε τι προμήθειες έχω. Βλέπετε πού μένω και τι έχω και τι κάνω. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα αυτά».

«Δεν ήξερα ότι η γιατρός τον έπεισε να κάνει την πλασμαφαίρεση»

«Δεν ήξερα ότι η γιατρός τον έπεισε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Τον έπεισε εκείνη και την έκανε την επόμενη μέρα. Που τελικά απ’ ό,τι ακούω από τους γιατρούς αντενδείκνυται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτωση στον οργανισμό και να κάνεις καπάκι. Θα έπρεπε να του πει ‘Γιώργο, δεν είσαι καλά, φύγε 10 μέρες, ξεκουράσου και έλα σε 10 μέρες’. Τίποτα δεν θα είχε γίνει από όλα αυτά τώρα» επεσήμανε ο υπνοθεραπευτής και συνέχισε:

«Εγώ ήρθα και έφαγα και ξάπλωσα λίγο. Όταν άνοιξα το κινητό μου βλέπω δύο μηνύματα, το “όλα καλά” και δυστυχώς κάτι άκομψο. Μου έχει στείλει τον Γιώργο, ο οποίος φαίνεται να είναι σε μία κατάσταση ύπνου».

Ερωτηθείς αν πίστευε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ζωντανός όταν έλαβε τη φωτογραφία, ο υπνοθεραπευτής απάντησε: «Τα μάγουλά του ήταν κατακόκκινα. Αλλά είναι άκομψο να στέλνεις φωτογραφία έναν ασθενή».

«Έπαθα σοκ»

«Εγώ καταλαβαίνοντας ότι όλα καλά, ότι η διαδικασία προχωρά κανονικά βάζω καρδούλες. Παρά 10 στέλνω ένα μήνυμα έφυγε ο Γιώργος; Δηλαδή έρχεται προς τα πάνω; Δεν μου απαντάει, και 53 την παίρνω τηλέφωνο. Και μου λέει τον Γιώργο τον πήρε το ΕΚΑΒ, του έπεσε λέει η πίεση. Και λέω “εσύ τι κάνεις εκεί, γιατί δεν τον συνοδεύει κανείς; Γιατί δεν έχει φύγει κάποιος μαζί του;” Και μου απαντάει ότι “έχω πελάτισσα”, επί λέξει» επεσήμανε ο υπνοθεραπευτής και συμπλήρωσε:

«Μου επιβεβαιώνει στην ουσία ότι είναι ζωντανός. Είμαι με την πεποίθηση ότι είναι ζωντανός. Και ξαφνικά μέσα από μίντια σκάνε μηνύματα ότι έφυγε ο Μαζωνάκης. Και παθαίνω σοκ».

«Της στέλνω μήνυμα, “το έμαθες;” “Ναι, μόλις το έμαθα”. Αυτά είναι εκεί, θα τα βρουν οι αρχές» συνέχισε και πρόσθεσε:

«Πόσο περίεργο μου φαίνεται, να φαίνεται το πρόσωπο μου σε όλες τις οθόνες και τα κανάλια και αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Μαζωνάκη, να είναι με θολωμένα τα χαρακτηριστικά τους; Δείχνουν το ποντίκι για να μην δουν τον ελέφαντα. Ποιος ήταν υπεύθυνος που αυτό το ιατρείο, που ήταν παράνομο τελικά, λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια; Εγώ ήμουν υπεύθυνος;».

«Ήταν λάθος μου»

«Έπρεπε να τηρήσω τις αρχές μου. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού. Αν θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό το ραντεβού, θα ήταν εδώ και κατά μόνας. Ήταν λάθος μου, το ομολογώ δημοσίως, και δυστυχώς με αυτό το λάθος μου, επειδή μέσω του κινητού μου έγινε η επαφή τους και έκλεισαν τα ραντεβού τους, εγώ αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι στο μάτι του κυκλώνα» ανέφερε ο υπνοθεραπευτής και συμπλήρωσε: «Η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν μου ζητηθεί, είμαι παρών».

Ερωτηθείς πώς θα περιέγραφε τον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε συγκινημένος: «Μία πονεμένη ψυχή, που αισθάνεται πολύ μόνος. Είχε τρομερή ανάγκη για βοήθεια. Πρέπει να είναι ψυχούλα. Πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί κατά βάθος. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι ότι πίνουν νερό στο όνομά του, έχουν δίκιο»

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