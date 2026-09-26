Απίστευτο: Ένα κουφός σκύλος έγινε πολύτιμο μέλος της Εθνοφρουράς

Η ιστορία του Axel αποδεικνύει πως η αφοσίωση και η αγάπη, μπορούν να μετατρέψουν μια φαινομενική αδυναμία, σε τεράστια δύναμη. Από ένα εγκαταλελειμμένο κουτάβι που κανείς δεν υπολόγιζε, κατάφερε να γίνει αναπόσπαστο μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ένας κουφός σκύλος που εγκαταλείφθηκε όταν ήταν κουτάβι, ετοιμάζεται τώρα να αναπτυχθεί στην ενεργό δράση με την Εθνοφρουρά του Μίσιγκαν.

Ο Axel και η Ειδική Εκπαίδευσή του



Ο Axel, ένας 3χρονος Ντόγκο Αρτζεντίνο (Dogo Argentino) που γνωρίζει πάνω από 50 εντολές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στη νοηματική γλώσσα, υπηρετεί ως σκύλος ψυχολογικής υποστήριξης (ministry dog) του 1ου Τάγματος του 125ου Συντάγματος Πεζικού και έχει αφιερώσει αμέτρητες ώρες εκπαίδευσης για την επικείμενη αποστολή του.

Ο αφοσιωμένος σκύλος εργάζεται μαζί με τους στρατιώτες στο πεδίο της μάχης ή μέσα στα στρατιωτικά οχήματα Humvee, φοράει τη δική του στολή, ένα γιλέκο και ένα κολάρο ειδικά κατασκευασμένα. για τα καθήκοντά του.

«Όταν τα βλέπει αυτά, ξέρει ότι πρόκειται να πάει σε άσκηση», δήλωσε η εκπαιδεύτριά του, Λοχίας Mollie Karazim.

Η Γνωριμία με τη Λοχία Karazim



Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, ο Axel, ο οποίος γεννήθηκε κουφός, μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ζώων όταν οι πρώτοι του ιδιοκτήτες, συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσε να ακούσει.

Η Karazim, ειδική θρησκευτικών υποθέσεων στην Εθνοφρουρά του Μίσιγκαν, υιοθέτησε τον Axel όταν ήταν ακόμη κουτάβι και κατάλαβε αμέσως ότι θα ήταν ο κατάλληλος σκύλος, για να εκπαιδευτεί ως σκύλος υποστήριξης.

«Ο Axel είναι πιστός, στοργικός και φτιαγμένος για δραστήριο τρόπο ζωής, οπότε σκέφτηκα ότι θα ταιριάζει απόλυτα στο Πεζικό. Όταν τον υιοθέτησα, άρχισα να τον εκπαιδεύω, αλλά με τη λογική ότι θα έπρεπε να περιμένω για να δω αν θα ενταχθεί ομαλά στη μονάδα όταν μεγαλώσει», εξήγησε η Karazim.

Η Επικοινωνία μέσω Οπτικών Σημάτων



Ο ρόλος της Karazim περιλαμβάνει τη συνεργασία με στρατιωτικούς ιερείς για την υποστήριξη εκατοντάδων στρατιωτών από διάφορους λόχους. Η ίδια δημιούργησε ένα σύστημα οπτικών σημάτων και χειρονομιών για να επικοινωνεί με τον τετράποδο σύντροφό της.







«Η εκπαίδευση ενός κουφού σκύλου είναι πολύ διαφορετική από αυτή ενός σκύλου που ακούει», δήλωσε στην Εθνοφρουρά. «Πρέπει να με εμπιστευτεί, και αυτή την εμπιστοσύνη τη χτίσαμε από τότε που ήταν κουτάβι».

Εκπαίδευσε τον Axel για χρόνια πριν γίνει επίσημο μέλος του τάγματος.



«Τον έφερνα σταδιακά σε εκδηλώσεις της μονάδας για να δω πώς θα αντιδρούσε», ανέφερε η Karazim. «Πήγε περίφημα. Η διοικητική μου ομάδα ήταν εξαιρετική στο να δεχτεί τον Axel στη μονάδα και να αναγνωρίσει την αξία του».

Η Ενσωμάτωση στο Πεζικό



Αν και στην αρχή, ο τετράποδος φίλος έπρεπε να αποδείξει στη διοίκηση ότι μπορούσε να δεσμευτεί στην αποστολή του και να είναι «καλό παιδί» κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων της εκπαίδευσης.

«Η ερώτησή τους ήταν: «Τι πρόκειται να κάνεις; Θα μπορεί να βγει στο πεδίο της μάχης;», είπε η Karazim. «Εγώ απάντησα: «Ναι, φυσικά. Τι άλλο;».

Συχνά, η Karazim συναντά στρατιώτες κατά τη διάρκεια συνεδριών συμβουλευτικής και αναφέρει ότι ο Axel βοηθά στη μείωση της έντασης και βελτιώνει τη διάθεση.

«Το να έχουμε τον Axel στο Πεζικό είναι τεράστιο όφελος», δήλωσε η Karazim. «Λειτουργεί ως αφορμή για να σπάσει ο πάγος και με βοηθά να συνδεθώ με στρατιώτες που διαφορετικά δεν θα είχα προσεγγίσει».

Ένα Όνειρο που Βρήκε τον Δρόμο του



Ειρωνεία της τύχης: όταν η Karazim κατατάχθηκε αρχικά στην Εθνοφρουρά, ήθελε να γίνει εκπαιδεύτρια στρατιωτικών σκύλων, αλλά έμαθε ότι αυτή η ειδικότητα δεν ήταν διαθέσιμη στο Μίσιγκαν.

«Καθώς εξερευνούσα διαφορετικές επιλογές, η ειδικότητα στις θρησκευτικές υποθέσεις φάνηκε ως η αμέσως καλύτερη επιλογή».

Αφιέρωσε αμέτρητες ώρες εκπαιδεύοντας τον Axel για την αποστολή του, αλλά δηλώνει ότι άξιζε τον κόπο.

«Όλη αυτή η εμπειρία ήταν απίστευτα ανταμειπτική», είπε. «Ο Axel είναι ένα σπουδαίο περιουσιακό στοιχείο για το έργο μας και έχει βοηθήσει να χαμογελάσουν οι πάντες».

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