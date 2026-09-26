Τρύφωνος: "O Γιώργος Μαζωνάκης με πήγε στην πίσω αυλή του σπιτιού και μου έδειξε πού είχε θάψει τη σκυλίτσα του"

Ο Τάσος Τρύφωνος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και μίλησε για την πολυσυζητημένη συνέντευξη που είχε πάρει από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ήταν μια μεγάλη έκπληξη όταν χτύπησε το τηλέφωνο… Προσπαθούσα να τον πείσω, επειδή εγώ είχα ήδη κάνει φινάλε στη σεζόν, να κάνουμε τη συνέντευξη Σεπτέμβριο, Οκτώβριο… Και μου είπε “όχι Τάσο, θέλω να έρθεις τώρα, να τα πω τώρα, να μιλήσω για όλα”. Ήταν 7 Ιουλίου όταν πήγα σπίτι του, ήταν πολύ ευδιάθετος, έκανε πλάκα, μας είχε βάλει μουσική.

Ήθελε να βγάλει πράγματα από μέσα του. Μου εξήγησε ότι επέλεξε εμένα, γιατί βλέποντας τις εκπομπές θεωρούσε ότι του ταίριαζε πιο πολύ το στυλ του «Τετ α Τετ», το ότι θα έπαιζε στην Κύπρο και μετά θα γινόταν η αναπαραγωγή εδώ. Ένιωθε περισσότερη ασφάλεια;», είπε αρχικά ο Τάσος Τρύφωνος.

«Με πήγε στην πίσω αυλή του σπιτιού του και μου έδειξε πού είχε θάψει τη σκυλίτσα του, ήταν πολύ συγκινημένος. Τον ρώτησα αν ήθελε, όταν θα έρχομαι Ελλάδα, να τον παίρνω τηλέφωνο και να πηγαίνουμε να τρώμε μαζί στο Καβούρι. Και μου είπε “ναι ρε Τάσο, να με παίρνεις, είμαι μόνος μου”. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό», πρόσθεσε.

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