Κρήτη: Νταλίκα ανετράπη στην Εθνική Οδό – Ζώα στο οδόστρωμα, στο σημείο η Τροχαία

Αναστάτωση και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχουν προκαλέσει οι πρώτες πληροφορίες για τροχαίο με φορτηγό-νταλίκα, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε τμήμα της Εθνικής Οδού.

Από την ανατροπή, ζώα που μετέφερε το φορτηγό βρέθηκαν στο οδόστρωμα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ορισμένα από αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους.

Στο σημείο έχει σημάνει συναγερμός στις Αρχές, καθώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, έχουν ζητηθεί ενισχύσεις, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την απομάκρυνση της νταλίκας από το οδόστρωμα και τη μετακίνηση των ζώων, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία στο σημείο.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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