Θρίλερ με τον φάκελο "Σκουλούδη": Εξαφανίστηκαν οι άδειες - Στο "σκοτάδι" η αποτύπωση του Ξηροποτάμου

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Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της δημιουργίας δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στην περιοχή των Αθανάτων, με φόντο την ξαφνική... «εξαφάνιση» του φακέλου των αδειών από την αρμόδια Πολεοδομία.

Η αποκάλυψη του μηχανικού των κατοίκων ότι ο Ξηροπόταμος δεν αποτυπωνόταν στα αρχικά σχέδια—παρά την επικίνδυνη γειτνίαση του κτηρίου με το ρέμα—ανοίγει τον ασκό του Αιόλου.

Το αίτημα για πλήρη διαφάνεια μεταφέρεται πλέον στον δρόμο, με την τοπική κοινωνία να ζητά εγγυήσεις νομιμότητας και ασφάλειας.

Η νέα ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπή κατοίκων:

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ «ΧΑΘΗΚΕ»



ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Αυτοψία της ΥΔΟΜ στις 23/6, σοβαρά ερωτήματα για τον Ξηροπόταμο και τώρα… ο φάκελος των αδειών δεν ανευρίσκεται

Νέα και ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν στην υπόθεση των πρώην αποθηκών Σκουλούδη.

Ο μηχανικός των κατοίκων, στο πλαίσιο του τεχνικού ελέγχου που πραγματοποιεί για την καταλληλότητα του ακινήτου, είχε εξετάσει τον φάκελο των οικοδομικών αδειών στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Κατά την εξέταση του υλικού που του τέθηκε υπόψη, διαπίστωσε ότι ο Ξηροπόταμος δεν αποτυπωνόταν σε αυτό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, δεδομένης της θέσης του ακινήτου και της γειτνίασης του με το ρέμα.

Κατά την επίσκεψη των κατοίκων στο υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου ο υπουργός κύριος Θάνος Πλεύρης καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες ενημερώθηκαν σχετικά μέσω της τεχνικής έκθεσης του μηχανικού που διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης και του παραδόθηκε ιδιοχειρως.

Για να λάβει επίσημα αντίγραφα του φακέλου ο μηχανικός όπως του ζητήθηκε από την υπηρεσία, υπεβαλε στη συνέχεια έγγραφο αίτημα χορήγησής του.

Και τότε προέκυψε η νέα εξέλιξη:

Η Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) απάντησε ότι ο φάκελος δεν ανευρέθη.

Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια απλή διοικητική εκκρεμότητα.

Και υπάρχει ένας ακόμη κρίσιμος λόγος:



Στις 23/6 η ίδια ΥΔΟΜ είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο ακίνητο, καταγράφοντας αυθαίρετες κατασκευές και επιβάλλοντας τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Ως εκ τούτου, προκύπτουν απολύτως συγκεκριμένα ερωτήματα:

Με ποια στοιχεία πραγματοποιήθηκε η αυτοψία της 23/6;

Ποια σχέδια, τοπογραφικά, οικοδομικές άδειες ή άλλα στοιχεία τέθηκαν υπόψη των αρμόδιων υπαλλήλων;

Από ποιο αρχείο αντλήθηκαν τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των αυθαιρεσιών και τον υπολογισμό των προστίμων;

Και, κυρίως:

Πώς είναι δυνατόν ένας φάκελος που είχε εντοπιστεί και εξεταστεί στην ΥΔΟΜ από τον μηχανικό μας να μην ανευρίσκεται όταν ζητείται επίσημα η χορήγησή του;

Απαιτούμε να διερευνηθούν όλα. Και απαιτούμε απαντήσεις.





ΖΗΤΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ζητούμε από την ΥΔΟΜ και τον Δήμο Ηρακλείου:

- να γνωστοποιήσουν με ποια στοιχεία και από ποια αρχεία πραγματοποιήθηκε η αυτοψία της 23/6,



- να χορηγήσουν την πλήρη έκθεση αυτοψίας, τα συνοδευτικά έγγραφα, φωτογραφίες, σχέδια και κάθε στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε,



- να διευκρινίσουν πότε και πού καταγράφηκε για τελευταία φορά ο φάκελος των οικοδομικών αδειών,



- να πραγματοποιηθεί αναζήτηση σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία των αρμόδιων υπηρεσιών,



- και, εφόσον απαιτείται ανασύσταση του φακέλου, να εφαρμοστεί αυστηρά η νόμιμη διαδικασία, με πλήρη καταγραφή και ιχνηλασιμότητα κάθε στοιχείου που θα ενταχθεί σε αυτόν.

Ζητούμε επίσης να διερευνηθεί πλήρως γιατί ο Ξηροπόταμος δεν αποτυπωνόταν στο υλικό που εξετάστηκε από τον μηχανικό μας, καθώς και ποια είναι η σημασία του γεγονότος αυτού για τις οικοδομικές άδειες και τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης του ακινήτου.

Ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος.

Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από αυτό που κάθε πολίτης δικαιούται να απαιτεί από τη Δημόσια Διοίκηση:

διαφάνεια, νομιμότητα, ίση μεταχείριση και καθαρές απαντήσεις.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Ζητούμε από τις αρμόδιες ελεγκτικές και εισαγγελικές αρχές να εξετάσουν τα στοιχεία της υπόθεσης και να διερευνήσουν εάν προκύπτει ανάγκη περαιτέρω ελέγχου.

Καλούμε τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης, τους βουλευτές Ηρακλείου και όλους τους τοπικούς θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς να πάρουν θέση.

Η υπόθεση δεν μπορεί να συνεχιστεί με σιωπή και γενικόλογες διαβεβαιώσεις.

Ο φάκελος πρέπει να βρεθεί. Τα στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν.Η νομιμότητα πρέπει να διασφαλιστεί.

Και μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί και νομικοί έλεγχοι, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη καμία εγκατάσταση στις αποθήκες Σκουλούδη.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 11:00 – ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Οι κάτοικοι της περιοχής, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συμβαίνουν στην υπόθεση Σκουλούδη και απαιτώντας την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, πραγματοποιούμε την Κυριακή στις 11:00 π.μ. ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί συμβολικό κλείσιμο του δρόμου Ηρακλείου–Μοιρών, στο πλαίσιο της κινητοποίησής μας.

Καλούμε μαζί μας:

κάθε κάτοικο,



κάθε επαγγελματία,



κάθε σύλλογο και φορέα,



κάθε πολίτη που πιστεύει ότι η νομιμότητα πρέπει να τηρείται για όλους.

Η κινητοποίηση θα είναι ειρηνική, μαζική και αποφασιστική.

Δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός.

Στεκόμαστε απέναντι στην αδιαφάνεια και απαιτούμε να εφαρμοστεί ο νόμος.

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.



ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ.



ΚΑΜΙΑ ΔΟΜΗ ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Ηρακλείου -Μοιρών

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