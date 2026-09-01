Ιράκ: Κλείνει τον εναέριο χώρο του για το Ιράν – Αναστέλλονται οι πτήσεις από 4 αεροδρόμια

Το Ιράκ «έκλεισε» τον εναέριο χώρο του για τις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες. Μετά τη Βαγδάτη και τη Νατζάφ, τα αεροδρόμια του Αρμπίλ και της Σουλεϊμανίγια – τα δύο μεγάλα hubs του ιρακινού Κουρδιστάν – ανακοίνωσαν σήμερα την αναστολή όλων των πτήσεων προς και από το Ιράν, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά έναν αεροπορικό αποκλεισμό σε εθνικό επίπεδο.

Η κίνηση έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για την Τεχεράνη, καθώς η Ουάσινγκτον έχει θέσει σε ισχύ το καθεστώς κυρώσεων που στοχεύει στην παγκόσμια καθήλωση του ιρανικού στόλου, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός κόμβος της Μέσης Ανατολής – ανακοίνωσαν χθες το δικό τους «λουκέτο» για τις ιρανικές πτήσεις.

Η αλυσιδωτή αντίδραση στο Ιράκ



Η εξέλιξη στο Αρμπίλ και τη Σουλεϊμανίγια δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, πηγές είχαν αποκαλύψει στο Reuters ότι η ιρακινή κυβέρνηση είχε ήδη δώσει εντολή στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να σταματήσει τις πτήσεις ιρανικών εταιρειών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης από την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συζητούνταν μάλιστα η εκτροπή αυτών των πτήσεων προς τη Νατζάφ – την ιερή πόλη των σιιτών, που δέχεται χιλιάδες Ιρανούς προσκυνητές κάθε χρόνο. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή φαίνεται πως αναθεωρήθηκε γρήγορα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ μετέδωσε σήμερα το πρωί ότι οι πτήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών ανεστάλησαν και από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Νατζάφ, ολοκληρώνοντας έτσι την εικόνα ενός πλήρους αεροπορικού αποκλεισμού.

Τα τέσσερα αεροδρόμια που «πάγωσαν» τις πτήσεις



Με την απόφαση των αεροδρομίων του Αρμπίλ και της Σουλεϊμανίγια, το μέτρο πλέον καλύπτει τα τέσσερα μεγάλα ιρακινά αεροδρόμια στα οποία λειτουργούσαν ιρανικές πτήσεις:







Δύο πηγές επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι η αναστολή ισχύει από σήμερα, χωρίς να διευκρινιστεί αν πρόκειται για προσωρινό μέτρο ή για μακροχρόνια απαγόρευση.

Η πίεση των ΗΠΑ και οι κυρώσεις της 23ης Σεπτεμβρίου



Πίσω από τις κινήσεις του Ιράκ διακρίνεται ξεκάθαρα η σκιά της Ουάσινγκτον. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, συναλλάσσεται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες μετά τις 23 Σεπτεμβρίου.

Ο στόχος, όπως τον έχει περιγράψει η αμερικανική πλευρά, είναι η «καθήλωση του συνόλου του ιρανικού στόλου παγκοσμίως», ένα μέτρο που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πίεσης προς την Τεχεράνη μετά την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Τα ΗΑΕ κλείνουν τον εναέριο χώρο τους



Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός κόμβος της Μέσης Ανατολής και βασικός προορισμός για εκατομμύρια επιβάτες από όλο τον κόσμο – ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη την αναστολή όλων των πτήσεων ιρανικών αεροπορικών εταιρειών προς και από τη χώρα, «μέχρι νεωτέρας».

Η απόφαση των ΗΑΕ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι αποτελούσαν παραδοσιακά δύο από τα βασικότερα σημεία σύνδεσης του ιρανικού εναέριου χώρου με τον υπόλοιπο κόσμο.







Τι σημαίνει πρακτικά για τους επιβάτες



Για τους χιλιάδες επιβάτες που ταξίδευαν μεταξύ Ιράκ και Ιράν – είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για θρησκευτικούς (όπως οι προσκυνητές στη Νατζάφ), είτε για οικογενειακές επισκέψεις – η απόφαση σημαίνει άμεση διακοπή των απευθείας πτήσεων.

Εναλλακτικές λύσεις, όπως πτήσεις μέσω τρίτων χωρών που δεν έχουν επιβάλει απαγορεύσεις, αναμένεται να εξεταστούν, ωστόσο το κόστος και ο χρόνος ταξιδιού θα αυξηθούν σημαντικά.

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τις πτήσεις



Η αλυσιδωτή αυτή αντίδραση χωρών της περιοχής δεν είναι τυχαία. Το Ιράκ, παρότι διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, ειδικά μέσω των σιιτικών κομμάτων και των λαϊκών δυνάμεων Hashd al-Shaabi που έχουν ιρανική επιρροή, βρίσκεται υπό έντονη αμερικανική πίεση να περιορίσει την ιρανική παρουσία στο έδαφός του.

Η απόφαση για αναστολή των ιρανικών πτήσεων στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, αλλά και προς την Τεχεράνη: η Βαγδάτη δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να αγνοήσει τις αμερικανικές κυρώσεις.

Τι αναμένεται στη συνέχεια



Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύσουν αυτά τα μέτρα. Αν η ένταση στην περιοχή υποχωρήσει και υπάρξουν διπλωματικές εξελίξεις, είναι πιθανό οι πτήσεις να επανέλθουν σταδιακά.

Ωστόσο, αν οι κυρώσεις των ΗΠΑ ενταθούν και άλλες χώρες ακολουθήσουν το παράδειγμα των ΗΑΕ και του Ιράκ, το Ιράν κινδυνεύει να βρεθεί σε ένα είδος αεροπορικής απομόνωσης, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο για την οικονομία του, όσο και για την κινητικότητα των πολιτών του.

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