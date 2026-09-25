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ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Άντρας με μαχαίρι σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε τέσσερις σε μοναστήρι

μοναστήρι, πολωνία
clock 11:05 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα άτομο κρατείται μετά τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε μοναστήρι στην ανατολική Πολωνία, σήμερα Πέμπτη. Το αποτέλεσμα της επίθεσης είναι ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες.

Σύμφωνα με το Reuters ένα από τα θύματα της επίθεσης είναι νεκρό.



«Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 31χρονο αλλοδαπό υπήκοο» ανέφερε αρχικά η αστυνομία της περιοχής του Γιαροσλόφ σε ανακοίνωσή της, στην οποία πρόσθετε ότι «μερικά λεπτά νωρίτερα αυτός είχε τραυματίσει 4 άνδρες και μια γυναίκα με μαχαίρι», τους τρεις από τους οποίους σοβαρά. Όλα τα θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.



Ένας 31χρονος Ουκρανός πολίτης συνελήφθη μετά την επίθεση στο Αβαείο των Βενεδικτίνων στο Γιάροσλαβ, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.



Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης παραμένουν άγνωστα προς το παρόν.

«Γνωρίζουμε ότι ο Πατέρας Στανισλόφ απεβίωσε και ο Πατέρας Μάρεκ βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, υπάρχουν κι άλλα θύματα, αλλά δεν γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες» δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVP Info η αδελφή Μπάρμπαρα Ντέντορ.

«Όταν έφτασα επικρατούσε απόλυτος πανικός, νέοι άνθρωποι (…) που ήταν παρόντες -έλεγαν, ‘Κάποιος τρελός, κάποιος τρελός!’», πρόσθεσε.

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