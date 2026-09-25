Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Ναι» στην άρση ασυλίας Πολάκη - «Όχι» για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο

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Υπέρ της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη και κατά της άρσης ασυλίας των Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου τάχθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, έπειτα από διαδοχικές συνεδριάσεις για τις τρεις υποθέσεις.

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής δεν αποτελούν την τελική απόφαση, καθώς τα αιτήματα θα τεθούν σε επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε πρόσφατα στις υποθέσεις Κωνσταντοπούλου, Αυγενάκη και Λαζαρίδη, με την Ολομέλεια να αποφασίζει επί των εισηγήσεων της Επιτροπής.

Η υπόθεση Πολάκη

Η δικογραφία για τον Παύλο Πολάκη σχηματίστηκε έπειτα από έγκληση που υπέβαλε στις 4 Μαΐου 2026 ο Σταμάτης Πουλής, για τη φερόμενη τέλεση του αδικήματος της ψευδούς καταμήνυσης στις 17 Μαρτίου στην Αθήνα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε με υπόμνημά του να μην αρθεί η ασυλία του, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «εξόφθαλμη πράξη πολιτικής εκδίκησης» και υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η «πολιτική του εξουθένωση» μέσω συνεχών ποινικών διαδικασιών.

Υπέρ της άρσης της ασυλίας του τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν κατά.

Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που η Επιτροπή Δεοντολογίας εξετάζει αίτημα που αφορά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Φεβρουάριο είχε εισηγηθεί και πάλι την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη σε άλλη υπόθεση.

«Όχι» για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο

Διαφορετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής για τους βουλευτές της ΝΔ Θάνο Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκο, καθώς τάχθηκε κατά της άρσης της ασυλίας τους.

Η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αφορά τη φερόμενη τέλεση του αδικήματος της παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία φέρεται να αποκτήθηκαν έπειτα από επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Κατά της άρσης ασυλίας των δύο βουλευτών τάχθηκαν ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη, ενώ υπέρ ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας. Η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε εισηγηθεί πριν από λίγες ημέρες να μην αρθεί και η ασυλία των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη, πριν οι υποθέσεις φτάσουν στην Ολομέλεια.

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