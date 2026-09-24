Μαρία Καρυστιανού: «Φεύγω από τη χώρα αν δεν μπούμε Βουλή»

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«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από τη χώρα», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού σε αποκλειστική συνέντευξή της στο MEGA, αναφερόμενη στην πολιτική της παρουσία και στην πορεία του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε παράλληλα στην αντιπαράθεση με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Η αντιπαράθεση με τον Γεωργιάδη

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για την «κβαντική ιατρική», η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από την ουσία της υπόθεσης.

«Είναι συνήθης πρακτική του κ. Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ακόμη ότι το ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι αν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι στα ιατρεία και αν οι ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται νόμιμα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Η ίδια χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση ιατρική πράξη και όχι εναλλακτική θεραπεία, υποστηρίζοντας ότι, ως παρεμβατική διαδικασία, ενέχει κινδύνους και πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες επιπλοκές.

Ο κ. Γεωργιάδης έχει από την πλευρά του δηλώσει δημόσια ότι «δεν υπάρχει κβαντική ιατρική», χαρακτηρίζοντας μη επιστημονικά αναγνωρισμένες σχετικές πρακτικές.

«Το επόμενο βήμα ήταν η κάθοδος στην πολιτική»

Αναφερόμενη στην πολιτική της δραστηριοποίηση, η κ. Καρυστιανού είπε ότι θεωρεί την ίδρυση του κόμματός της συνέχεια του κινήματος που δημιουργήθηκε μετά την τραγωδία των Τεμπών.

«Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι το plan B, δηλαδή η κάθοδος στην πολιτική προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα», ανέφερε.

Το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παρουσιάστηκε επίσημα τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο η κ. Καρυστιανού παρουσίασε το κυβερνητικό του πρόγραμμα, με βασικούς άξονες τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, τη δημογραφική αναγέννηση και την οικονομία.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με «συστημικά κόμματα», υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα αυτά ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.

«Δεν θέλω το μη χείρον βέλτιστον»

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι επιδιώκει μια διαφορετική πολιτική πρόταση και όχι απλώς την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης.

«Η κοινωνία θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δε θέλω το μη χείρον βέλτιστον. Θέλω κάτι διαφορετικό, κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο, κάτι καινούργιο», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική της παρουσία έχει κινητοποιήσει, κατά την εκτίμησή της, μέρος της νέας γενιάς που μέχρι σήμερα έβλεπε ως επιλογή τη μετανάστευση.

«Αν δεν μπούμε στη Βουλή, για μένα θα έχει τελειώσει»

Αναφερόμενη στις επόμενες εκλογές, η κ. Καρυστιανού συνέδεσε την πολιτική της πορεία με την είσοδο του κόμματός της στη Βουλή.

«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα (…) τότε για μένα θα έχει τελειώσει», είπε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ελλάδα σε μια τέτοια περίπτωση, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι αγαπά τη χώρα αλλά δεν θα ήθελε να παραμείνει, όπως είπε, σε ένα περιβάλλον όπου φαινόμενα διαφθοράς και υποθέσεις που χαρακτηρίζει σκάνδαλα παραμένουν ατιμώρητα.

Οι αναφορές στα Τέμπη

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε επίσης στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και στην κατάθεσή της σχετικά με το μπάζωμα του χώρου.

Παράλληλα, διατύπωσε βαριές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και των θεσμών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει προσπάθεια ελέγχου των δικαστικών και αστυνομικών αρχών και περιορισμού της έρευνας.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν πολιτικές καταγγελίες της ίδιας, τις οποίες συνδέει με την ανάγκη για αλλαγές στη λειτουργία του κράτους και στην απόδοση δικαιοσύνης.

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