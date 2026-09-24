Μερομήνια 2026-2027: Έρχεται βαρύς χειμώνας - Πότε "βλέπουν" χιόνια ακόμη και χαμηλά

Χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, ψυχρές εισβολές αλλά και μεγάλα διαστήματα με ήπιες θερμοκρασίες – Τι προβλέπουν τα φετινά Μερομήνια για τον χειμώνα 2026-2027.

Κάθε χρόνο, λίγο πριν μπει το φθινόπωρο, τα Μερομήνια επιστρέφουν στο προσκήνιο και μαζί τους ένα από τα πιο διαχρονικά ερωτήματα: Τι χειμώνα θα έχουμε; Θα έρθουν χιόνια στην Ελλάδα, θα υπάρξουν πολλές βροχές ή θα επικρατήσουν και πάλι μεγάλα διαστήματα με ήπιες θερμοκρασίες;

Για τον χειμώνα 2026-2027, οι φετινές παραδοσιακές εκτιμήσεις περιγράφουν έναν καιρό με έντονες εναλλαγές. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Φάνη Χατζηγρίβα, που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο και βασίζεται, όπως αναφέρει ο ίδιος, στην παρατήρηση των καιρικών συνθηκών σε έξι διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, το επόμενο διάστημα θα χαρακτηρίζεται από διαδοχικές μεταβολές, με αρκετές ψυχρές εισβολές και χιονοπτώσεις μέσα στον χειμώνα.

Τι δείχνουν τα Μερομήνια για τον Νοέμβριο

Ο Νοέμβριος, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, αναμένεται να ξεκινήσει με άστατο καιρό και πιθανότητα γενικευμένης κακοκαιρίας, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις. Στη συνέχεια, ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει αισθητά για την εποχή, με βροχές να επηρεάζουν κυρίως το Ιόνιο, τη δυτική ηπειρωτική χώρα και τη Μακεδονία.

Η εικόνα αλλάζει προς το τέλος του μήνα, όταν προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια και τα βορειοανατολικά. Σε αυτή την περίοδο τοποθετείται και πιθανότητα για χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Δεκέμβριος με κρύο και χιόνια

Ο Δεκέμβριος είναι ένας από τους μήνες που ξεχωρίζουν στις φετινές εκτιμήσεις. Το πρώτο διάστημα του μήνα περιγράφεται ως ιδιαίτερα ψυχρό, με βροχές και χιονοπτώσεις, ενώ στη συνέχεια αναμένεται μια πιο ήπια περίοδος, χωρίς όμως να υποχωρεί το κρύο στα ανατολικά.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται κοντά στις γιορτές. Σύμφωνα πάντα με τα Μερομήνια, από περίπου τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, με βροχές και στη συνέχεια πτώση της θερμοκρασίας. Οι χιονοπτώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ο Ιανουάριος φέρνει νέες ψυχρές εισβολές

Ο Ιανουάριος του 2027 ξεκινά, σύμφωνα με την εκτίμηση, με βροχερό σκηνικό κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα, ενώ στα βόρεια αναμένεται περισσότερο κρύο.

Στα μέσα του μήνα προβλέπεται μια προσωρινή άνοδος της θερμοκρασίας σε επίπεδα υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή. Μετά τις 14 Ιανουαρίου, ωστόσο, η εικόνα αλλάζει και ψυχρότερες αέριες μάζες αναμένεται να ρίξουν ξανά τον υδράργυρο, κυρίως στα ανατολικά.

Το πιο ενδιαφέρον διάστημα τοποθετείται προς το τέλος του μήνα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρή επιδείνωση περίπου στις 23-25 Ιανουαρίου, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και πιθανότητα για χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Η ψυχρή αυτή φάση, πάντως, δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς προς το τέλος του μήνα προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Τι θα γίνει τον Φεβρουάριο

Ο Φεβρουάριος εμφανίζεται πιο ήπιος στο μεγαλύτερο μέρος του, αλλά όχι χωρίς καιρικές εκπλήξεις. Η εικόνα που δίνουν τα Μερομήνια είναι αυτή ενός άστατου μήνα, με υγρασία, ομίχλες και κατά διαστήματα βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Η μεγαλύτερη μεταβολή τοποθετείται στο τελευταίο δεκαήμερο. Εκεί προβλέπεται νέα σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με πολύ κρύες συνθήκες και πιθανότητα χιονοπτώσεων στις βόρειες και ανατολικές περιοχές, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Και μετά τον χειμώνα;

Οι φετινές εκτιμήσεις δεν σταματούν στον Φεβρουάριο. Ο Μάρτιος εμφανίζεται γενικά πιο ήπιος, αν και με βροχές και αστάθεια κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Ο Απρίλιος προβλέπεται αρκετά βροχερός στην αρχή, με σταδιακή βελτίωση και άνοδο της θερμοκρασίας προς το τέλος του μήνα.

Ο Μάιος, αντίθετα, σύμφωνα με τα Μερομήνια, μπορεί να ξεκινήσει με ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια στα βόρεια ορεινά, πριν η θερμοκρασία ανέβει απότομα.

Και αν οι εκτιμήσεις αυτές μοιάζουν να περιγράφουν έναν χειμώνα με πολλές εναλλαγές, η εικόνα για το καλοκαίρι του 2027 είναι εντελώς διαφορετική. Για τον Ιούλιο προβλέπεται ένα πρώτο ισχυρό και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, ενώ ένα δεύτερο μεγάλο κύμα ζέστης τοποθετείται μέσα στον Αύγουστο.

Τι είναι τελικά τα Μερομήνια;

Τα Μερομήνια αποτελούν μια παραδοσιακή λαϊκή μέθοδο πρόγνωσης του καιρού, η οποία βασίζεται στην παρατήρηση των καιρικών συνθηκών κατά τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Κάθε ημέρα αντιστοιχεί, σύμφωνα με την παράδοση, σε έναν μήνα του επόμενου έτους και από τις μεταβολές του καιρού επιχειρείται να εξαχθεί μια εικόνα για την πορεία των επόμενων μηνών.

Από την άλλη, η ίδια η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξηγεί ότι ακόμη και οι σύγχρονες εποχικές προγνώσεις δεν μπορούν να δώσουν αξιόπιστα τον καιρό μιας συγκεκριμένης ημέρας ή περιοχής πολλούς μήνες νωρίτερα. Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για την εκτίμηση γενικότερων τάσεων σε μεγάλες χρονικές και γεωγραφικές κλίμακες.

Τα Μερομήνια όμως ως παράδοση, έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον, ιδιαίτερα όταν αφορά τον χειμώνα και το ενδεχόμενο χιονιά, αλλά δεν αποτελούν επιστημονική μέθοδο πρόγνωσης και δεν μπορούν να συγκριθούν με τα σύγχρονα μετεωρολογικά μοντέλα. Παραμένουν, όμως, μια παράδοση που επιβίωσε μέσα στους αιώνες, ακριβώς επειδή η παρατήρηση του καιρού και η προσπάθεια να προβλεφθεί τι θα φέρει η επόμενη εποχή υπήρξαν ανέκαθεν κομμάτι της ανθρώπινης ανάγκης. Το αν οι φετινές εκτιμήσεις θα επιβεβαιωθούν στην πράξη είναι κάτι που θα φανεί τους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε, τα Μερομήνια συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους εκδοχή για τον χειμώνα που έρχεται – και να προσφέρουν έναν διαφορετικό τρόπο να «προβλέπουμε» τον καιρό.

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