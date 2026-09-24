Ηράκλειο: Σήμα κινδύνου από τα ταξί: Επιστολή στον Μητσοτάκη για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

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Σήμα κινδύνου για την οικονομική ασφυξία που αντιμετωπίζει ο κλάδος εκπέμπει με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η Διοίκηση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου.

Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές, βλέποντας το λειτουργικό τους κόστος να εκτινάσσεται εξαιτίας της ασταμάτητης ακρίβειας, ζητούν την άμεση και δραστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.

Όπως τονίζουν, η καθημερινή επιβίωση εκατοντάδων οικογενειών στην Κρήτη κρέμεται πλέον από μια κλωστή, με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να παραμένουν σταθερά σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Η επιστολή προς τον πρωθυπουργό:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Η Διοίκηση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου εκπέμπει σήμα κινδύνου για τη συνεχιζόμενη οικονομική ασφυξία που βιώνει ο κλάδος μας. Η ασταμάτητη άνοδος στις τιμές των καυσίμων, η κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους και οι ευρύτερες συνέπειες του πληθωρισμού έχουν καταστήσει τη καθημερινή μας λειτουργία οριακή, απειλώντας άμεσα τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών του κλάδου.

Οι πολεμικές συγκρούσεις τόσο στην περιοχή του Περσικού Κόλπου όσο και στην Ουκρανία, οι οποίες στρέφονται ευθέως ενάντια στα συμφέροντα και τις ζωές των λαών στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, τροφοδοτούν ένα διαρκές κύμα ακρίβειας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που καθημερινά βλέπουμε να αποτυπώνεται στην αντλία. Την ίδια στιγμή, ο δυσβάσταχτος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, εκτοξεύοντας το λειτουργικό μας κόστος.

Ως επαγγελματίες που προσφέρουμε δημόσιο έργο μεταφοράς στο Ηράκλειο, καλούμαστε να καλύψουμε τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις καθημερινά, απορροφώντας μόνοι μας τις συνέπειες αυτών των κρίσεων χωρίς την παραμικρή ουσιαστική ελάφρυνση.

Το υψηλό κόστος μετακίνησης δεν πλήττει μόνο εμάς τους οδηγούς και ιδιοκτήτες, αλλά επιβαρύνει συνολικά το μεταφορικό έργο, την τοπική οικονομία και ολόκληρη την κοινωνία.

Ζητάμε από τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση:

· Άμεση και δραστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

· Θεσμοθέτηση ειδικών μέτρων στήριξης για το επαγγελματικό καύσιμο, όσο διαρκούν οι υπέρογκες τιμές στα καύσιμα.

Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε τα αυτονόητα εργαλεία για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα οχήματά μας στους δρόμους και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικές μετακινήσεις στους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες του τόπου μας.

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