ΒΟΑΚ: Σε αναβρασμό η Κρήτη για τις απαλλοτριώσεις – Παρέμβαση των Δικηγορικών Συλλόγων

"Βουνό" είναι τα προβλήματα από την υλοποίηση του μεγάλου έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς οι διαδικασίες των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων έχουν πυροδοτήσει κύμα αντιδράσεων και έντονη ανησυχία σε χιλιάδες πολίτες.

Όπως επεσήμανε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο Γιώργος Αγαπάκης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, μήκους περίπου 105 χιλιομέτρων, έχουν γίνει 13 ανεξάρτητες πράξεις απαλλοτρίωσης, που αφορούν 7.832 στρέμματα και 4.466 ιδιοκτήτες.

Μπροστά στον κίνδυνο ενός γραφειοκρατικού και δικαστικού χάους, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του νησιού παρεμβαίνουν δυναμικά, ζητώντας την άμεση ίδρυση τοπικών γραφείων εξυπηρέτησης για την προστασία των πληττόμενων ιδιοκτητών.





Στον "αέρα" περιουσίες και αποζημιώσεις



Η εφαρμογή του σχετικού άρθρου που επιτρέπει την ταχεία κατάληψη των ακινήτων για την έναρξη των εργασιών πριν από την τελική καταβολή των αποζημιώσεων, έχει θορυβήσει την τοπική κοινωνία. Οι ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πλέγμα σύνθετων προβλημάτων:



Ειδικότερα:



Εκατοντάδες τοπογραφικά διαγράμματα εμφανίζουν αποκλίσεις, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να μην γνωρίζουν με ακρίβεια ποιο τμήμα της γης τους απαλλοτριώνεται.

Σε πολλές περιπτώσεις, η διέλευση του αυτοκινητοδρόμου κόβει στα δύο τις ιδιοκτησίες, αφήνοντας πίσω μη οικοδομήσιμα ή μη εκμεταλλεύσιμα τμήματα, χωρίς πρόβλεψη για τη συνολική αποζημίωσή τους, ενώ η καχυποψία απέναντι στο Δημόσιο είναι διάχυτη, καθώς είναι νωπές ακόμα μνήμες από παλαιότερα δημόσια έργα στην Κρήτη, όπου δικαιούχοι περίμεναν χρόνια για να εισπράξουν τα χρήματά τους.

Παρέμβαση Δικηγορικών Συλλόγων

Βλέποντας το μέγεθος του προβλήματος, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Χανίων και Ρεθύμνου έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, συγκροτώντας ειδικές επιτροπές εργασίας.





Το βασικό αίτημα των νομικών φορέων προς το Υπουργείο Υποδομών και τους εμπλεκόμενους φορείς είναι η άμεση λειτουργία κατά τόπους γραφείων ενημέρωσης και εξυπηρέτησης. Όπως τονίζουν, είναι αδύνατον για χιλιάδες πολίτες —πολλοί εκ των οποίων ηλικιωμένοι αγρότες— να μετακινούνται στα αστικά κέντρα ή να αναζητούν άκρη στις κεντρικές υπηρεσίες της Αθήνας για να διορθώσουν ένα λάθος στο κτηματολόγιο ή να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.

Παράλληλα, οι δικηγόροι πραγματοποιούν ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις σε πληττόμενους δήμους (όπως στον Αποκόρωνα και στη Σούδα), προκειμένου να καθοδηγήσουν βήμα-βήμα τους κατοίκους για τις δικαστικές μάχες που έπονται, με σκοπό τον δίκαιο καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας.





Η ανάγκη για διαφάνεια, σωστή πληροφόρηση και δίκαιες αποζημιώσεις αποτελεί πλέον κοινό τόπο για την κρητική κοινωνία. Αν το κράτος δεν ανταποκριθεί στο αίτημα για οργανωμένη, τοπική υποστήριξη των πολιτών, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε έναν ατελείωτο δικαστικό μαραθώνιο, με θύματα τους ίδιους τους κατοίκους του νησιού.

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