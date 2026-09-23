Νέος ΒΟΑΚ: Τα προβλήματα με τα νερά και οι απαλλοτριώσεις χιλιάδων ιδιοκτητών

Σε γόρδιο δεσμό φαίνεται να μετατρέπεται η κατασκευή του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, με αφορμή τα ελλείμματα που καταγράφονται τόσο στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων όσο και στο μεγάλο μέτωπο των απαλλοτριώσεων.

Όπως επεσήμανε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο Γιώργος Αγαπάκης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, το πρώτο ζήτημα αφορά τη διαχείριση των νερών που συγκεντρώνονται στις λεκάνες απορροής και καταλήγουν στις περιοχές κατάντη του νέου αυτοκινητόδρομου.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που είχε τεθεί ήδη από το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, το 2021, καθώς ο σχεδιασμός του ΒΟΑΚ προβλέπει τη διαχείριση των ομβρίων μέσα στη ζώνη κατάληψης του δρόμου, δεν αντιμετωπίζει όμως συνολικά τη διοχέτευση των υδάτων μέχρι την παράκτια ζώνη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ρέματος Χαμόπριμνα, που συγκεντρώνει νερά από την ευρύτερη λεκάνη απορροής και καταλήγει προς τα Μάλια. Το ρέμα περνά από κλειστό αγωγό κάτω από τον ΒΟΑΚ και στη συνέχεια καταλήγει προς την πόλη, με τους φορείς να έχουν ζητήσει να εξεταστεί διαφορετική διοχέτευση των υδάτων, ώστε να μην επιβαρύνεται το κέντρο των Μαλίων.

Εκκρεμότητες υπάρχουν επίσης σε Γούβες και Σταλίδα, ενώ έχουν προχωρήσει μελέτες για άλλα έργα διευθέτησης ρεμάτων χωρίς όμως να έχουν περάσει όλα τα απαιτούμενα έργα στο στάδιο της υλοποίησης.

Στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, αυτό των απαλλοτριώσεων, τα μεγέθη είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, μήκους περίπου 105 χιλιομέτρων, έχουν γίνει 13 ανεξάρτητες πράξεις απαλλοτρίωσης, που αφορούν 7.832 στρέμματα και 4.466 ιδιοκτήτες.

Η αρχική προεκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ, με τον Γιώργο Αγαπάκη να εκτιμά ότι το ποσό θα αυξηθεί μετά τις διορθώσεις που απαιτούνται.

Και εδώ εμφανίζεται ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα, καθώς έχουν εντοπιστεί λάθη και ελλείψεις στα κτηματολογικά διαγράμματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν περιπτώσεις ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων πρόσφατων επενδύσεων που δεν αποτυπώνονται σωστά, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να χρειάζεται να προχωρήσουν σε αιτήματα διορθώσεων προς το Υπουργείο.Η διαδικασία αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες και, όπως επισημαίνει ο Γιώργος Αγαπάκης, πρόκειται για τη μεγαλύτερη απαλλοτρίωση που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Κρήτη.

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