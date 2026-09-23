Βαρύ πένθος για τον Ηρακλειώτη πυροσβέστη που έπεσε στο καθήκον

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά το Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου τον συνάδελφό τους Πέτρο Διακάκη, Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης αναρριχητών.

Όπως αναφέρει το Σωματείο, ο Πέτρος Διακάκης έχασε τη ζωή του υπηρετώντας την αποστολή της Πυροσβεστικής για την προστασία και τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής, με την απώλειά του να βυθίζει στο πένθος την πυροσβεστική οικογένεια.

Παράλληλα, το Σωματείο θέτει εκ νέου στο επίκεντρο το ζήτημα της προστασίας των πυροσβεστών κατά την εκτέλεση των επιχειρήσεων. Όπως επισημαίνει, η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, ώστε οι πυροσβέστες να μπορούν να επιτελούν το έργο τους χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για ανάγκη πρόληψης, εκπαίδευσης, κατάλληλου εξοπλισμού, επαρκούς στελέχωσης και σαφών επιχειρησιακών πρωτοκόλλων, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να περιορίζεται σε συλλυπητήρια μετά από μια τραγωδία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του Πέτρου Διακάκη, σημειώνοντας πως η μνήμη και η ανιδιοτελής προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές.

«Αθάνατος. Καλό σου ταξίδι, συνάδελφε», καταλήγει η ανακοίνωση.

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(Ο Πέτρος Διακάκης που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος σε επιχείρηση διάσωσης αναρριχητών στη Ρόδο)

Η ανακοίνωση των Πυροσβεστών Ηρακλείου:

“Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον συνάδελφό μας Πέτρο Διακάκη, Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης αναρριχητών.



Ο Πέτρος έφυγε υπηρετώντας τον ύψιστο σκοπό της αποστολής μας: την προστασία και τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.



Η απώλειά του βυθίζει στο πένθος ολόκληρη την πυροσβεστική οικογένεια.



Επαναλαμβάνουμε, όμως, για ακόμη μία φορά το αυτονόητο: η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε ο πυροσβέστης να είναι ουσιαστικά προστατευμένος κατά την εκτέλεση της αποστολής του και να μη χάνει ο ίδιος τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει τη ζωή των άλλων.



Όσο η Πολιτεία δεν εξασφαλίζει την προστασία των πυροσβεστών, μέσα και έξω από τις επιχειρήσεις, και τους αντιμετωπίζει ως αναλώσιμους προκειμένου να παραχθεί το απαιτούμενο έργο, τα εκ των υστέρων συλλυπητήρια ηχούν υποκριτικά. Η ανθρώπινη ζωή δεν προστατεύεται με λόγια μετά την τραγωδία, αλλά με πρόληψη, εκπαίδευση, κατάλληλο εξοπλισμό, επαρκή στελέχωση και σαφή επιχειρησιακά πρωτόκολλα πριν από αυτήν.



Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του.



Η μνήμη του και η παρακαταθήκη της ανιδιοτελους προσφοράς του,θα μείνουν για πάντα ζωντανή.



Αθάνατος.



Καλό σου ταξίδι, συνάδελφε”.

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