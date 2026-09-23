Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420 και 13

Αν έχετε μείνει σε αρκετά ξενοδοχεία, ίσως έχετε προσέξει ένα παράξενο κενό στην αρίθμηση των δωματίων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μετά το 12 δεν ακολουθεί το 13, ενώ αλλού απουσιάζει και ο αριθμός 420.

Για το 13 η εξήγηση είναι σχετικά γνωστή. Τι σχέση όμως μπορεί να έχει το 420 με ένα ξενοδοχειακό δωμάτιο; Και οι δύο αριθμοί συνδέονται με διαφορετικές μορφές προκατάληψης, με τη δεύτερη περίπτωση να έχει πολύ πιο σύγχρονες ρίζες.

Ο αριθμός 420 και η σύνδεσή του με την κάνναβη

Το 420 έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στην κουλτούρα της κάνναβης. Η προέλευση της σύνδεσης εντοπίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η 20ή Απριλίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα που συνδέεται με την κάνναβη και τις δράσεις υπέρ της νομιμοποίησής της.

Η γραφή της ημερομηνίας στις ΗΠΑ είναι 4/20, γεγονός που οδήγησε στη σύνδεσή της με τον αριθμό 420. Η συγκεκριμένη αναφορά χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες ως χαρακτηριστικός κώδικας μεταξύ των καταναλωτών κάνναβης.

Η σημασία του αριθμού δεν περιορίστηκε στις συμβολικές αναφορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρέες χρηστών έκλειναν σκόπιμα το δωμάτιο 420 ξενοδοχείων, μετατρέποντας τη διαμονή σε συγκέντρωση για κατανάλωση κάνναβης. Οι καταστάσεις αυτές μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα τόσο στη λειτουργία των ξενοδοχείων όσο και στους υπόλοιπους ενοίκους.

Έτσι, ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες επέλεξαν να αφαιρέσουν εντελώς το 420 από την αρίθμηση των δωματίων τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, ο αριθμός αντικαταστάθηκε με διαφορετική αρίθμηση ή αναγράφεται με άλλον τρόπο, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά.

Γιατί το 13 θεωρείται γρουσούζικο;

Πολύ παλαιότερη είναι η ιστορία πίσω από τον αριθμό 13. Η πεποίθηση ότι φέρνει κακοτυχία είναι διαδεδομένη σε πολλές δυτικές κοινωνίες, ενώ υπάρχει ακόμη και ειδικός όρος για τον έντονο φόβο απέναντί του: τρισκαιδεκαφοβία.

Μία από τις πιο γνωστές εξηγήσεις συνδέει τη συγκεκριμένη δεισιδαιμονία με τον Μυστικό Δείπνο. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, στο τραπέζι βρίσκονταν ο Ιησούς και οι δώδεκα Απόστολοι, με τον Ιούδα να θεωρείται ο 13ος παρευρισκόμενος και εκείνος που αργότερα τον πρόδωσε. Η σύνδεση αυτή συνέβαλε στη διαμόρφωση της αντίληψης ότι ο αριθμός 13 είναι δυσοίωνος. Η προκατάληψη πέρασε σταδιακά στην καθημερινή ζωή και εξακολουθεί να επηρεάζει ακόμη και τον σχεδιασμό ξενοδοχείων.

Υπάρχουν, μάλιστα, περιπτώσεις όπου οι επισκέπτες αποφεύγουν να μείνουν σε δωμάτιο με τον συγκεκριμένο αριθμό ή αισθάνονται άβολα όταν τον βλέπουν στην κράτησή τους.

Από την παράδοση στην ξενοδοχειακή πρακτική

Η δύναμη αυτών των αντιλήψεων είναι τέτοια, ώστε αρκετά ξενοδοχεία προτιμούν να παραλείπουν εντελώς το 13 από την αρίθμηση των ορόφων ή των δωματίων τους. Η πρακτική αυτή δεν βασίζεται σε κάποιον τεχνικό ή λειτουργικό λόγο, αλλά στην προσπάθεια να αποφευχθεί η δυσαρέσκεια πελατών που θεωρούν τον αριθμό κακό οιωνό. Κάπως έτσι, δύο εντελώς διαφορετικοί αριθμοί κατέληξαν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: σε ορισμένα ξενοδοχεία απλώς δεν υπάρχουν. Ο ένας λόγω μιας παλιάς και βαθιά ριζωμένης δεισιδαιμονίας και ο άλλος εξαιτίας της ιδιαίτερης σημασίας που απέκτησε στη σύγχρονη κουλτούρα της κάνναβης.

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