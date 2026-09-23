Μέγκαν Μαρκλ: Πρώτη εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Για πρώτη φορά μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μέγκαν Μαρκλ εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό σε έξοδό της.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η δούκισσα του Σάσσεξ εθεάθη με τις αγαπημένες της φίλες και άλλοτε γειτόνισσές της στο Μοντεσίτο, την Έλεν ΝτεΤζένερες και τη σύζυγό της, Πόρσια ντε Ρόσιhttps://www.ekriti.gr/tags/meghan-markle.

Η συνάντησή τους έγινε στην παμπ «The Three Horseshoes» του 18ου αιώνα, κοντά στο Μπέρφορντ του Oxfordshire, όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που εξασφάλισε το Page Six. Για την έξοδό της, η Μέγκαν επέλεξε ένα λευκό παντελόνι, ένα ανοιχτό γαλάζιο τοπ, λευκά sneakers και γυαλιά ηλίου.

Σημειώνεται ότι η πρώην πρωταγωνίστρια του «Suits» μετακόμισε στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο τους παιδιά, Παρ' ότι η ίδια δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη κάποια επίσημη εμφάνιση, ο Χάρι έδωσε το «παρών» την περασμένη εβδομάδα στο γκαλά των Αγώνων Invictus στο Λονδίνο.

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