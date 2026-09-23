Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης: «Συγκατοικούμε με τις κατσαρίδες!»

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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης το ζήτημα της απεντόμωσης, καθώς, σύμφωνα με τον Φοιτητικό Σύλλογο Εστιών, το πρόβλημα παραμένει άλυτο εδώ και μήνες.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος χαρακτηρίζει την κατάσταση σοβαρή, με το πρόβλημα να εντοπίζεται ιδιαίτερα στην Α’ Φάση των Εστιών. Όπως υποστηρίζει, οι φοιτητές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με κατσαρίδες στους χώρους όπου διαμένουν.

Παράλληλα, ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών καταγγέλλει καθυστερήσεις από την πλευρά της διοίκησης και της φοιτητικής μέριμνας, αποδίδοντας την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας απεντόμωσης σε γραφειοκρατικά ζητήματα.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Εδώ και 4 μήνες οι εστιακοί φοιτητές, ιδιαίτερα της Α’ Φάσης Εστιών, κυριολεκτικά συγκατοικούν με τις κατσαρίδες!

4 μήνες τώρα η κοροϊδία και ο εμπαιγμός από την πρυτανεία και την μέριμνα του ιδρύματος πάει σύννεφο!

Από τα «Εντός 2 εβδομάδων θα έχει λυθεί το ζήτημα» στα τέλη Μαΐου, φτάσαμε στα «Δεν έχει πραγματοποιηθεί απεντόμωση γιατί υπάρχει γραφειοκρατία με τον διαγωνισμό της σύμβασης» τέλη Σεπτέμβρη, ενώ κυριολεκτικά κολυμπάμε στην κατσαρίδα.

Η ίδια γραφειοκρατία όλως τυχαίως προσπερνιέται όταν συζητήθηκε η αύξηση του χαρατσιού στα 100€ για την εισδοχή στις εστίες, η παραχώρηση επιπλέον δωματίων για επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΑΔΙΠ(από 4% σε 8%), τα δικαστικά πλέον μέτρα με εξώσεις όταν ένας εστιακός κρίνεται «μη δικαιούχος»!

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Τέρμα πια στην κοροϊδία! Ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών καλεί όλους τους εστιακούς φοιτητές και φοιτήτριες στη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 27/9 όπου μαζί με το θέμα της στέγης θα συζητηθεί και η υγειονομική βόμβα που έχει δημιουργηθεί με αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης, στις παλιές εστίες!».

Οργανώνουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου την Παρασκευή 2 Οκτώβρη και μεταφέρουμε το σύνολο των αιτημάτων μας στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου!».

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