Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: «Έκανε φασαρίες αυτός, ακούγαμε φωνές» - Τι λένε γείτονες για τον 27χρονο

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» για τη γυναικοκτονία της 25χρονης Πηνελόπης από τον πρώην σύντροφο της στην Ηγουμενίτσα.

Η νεαρή Πηνελόπη δολοφονήθηκε άγρια, έχοντας δεχτεί 15 μαχαιριές από τον 27χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη. Για «κανονική σφαγή» έκανε λόγο ο ιατροδικαστής. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε κιόσκι κοντά σε ποδηλατόδρομο στην πόλη της Ηγουμενίτσας, όπου διέμενε και εργαζόταν η 25χρονη.

Παρά τις προσπάθειες να συγκαλύψει την αλήθεια, καθώς στην αρχή είχε υποστήριξε ότι τους επιτέθηκαν άγνωστοι, ο 27χρονος τελικά παραδέχτηκε την πράξη του ότι αυτός επιτέθηκε στην 25χρονη, αναφέροντας ότι το κίνητρο ήταν οικονομικές διαφορές, καθώς του χρωστούσε περίπου 2.000 ευρώ. Οι Αρχές, ωστόσο, δεν πείθονται από αυτή την εκδοχή. Η αγριότητα του εγκλήματος όμως δείχνει γυναικοκτονία, ενώ το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν έναν μήνα.

«Έκανε φασαρίες»

Γείτονες του ζευγαριού μιλούν για «φασαρίες» και φωνές από τον 27χρονο. «Έκανε φασαρίες αυτός. Φωνές ακούγαμε. Φωνές, φασαρίες, αυτά. Τσακωνόταν, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε μέσα τι γινόταν. Φώναζε. Κάποιες στιγμές φώναζε, αλλά δεν ξέρω με ποιον τσακωνόταν» ανέφερε γειτόνισσα του ζευγαριού, σύμφωνα με την εκπομπή «Live News».

Την δολοφόνησε με 15 μαχαιριές

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης εντόπισε 15 τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ προκύπτει πως η νεαρή κοπέλα προσπάθησε να αμυνθεί, όπως μαρτυρούν τα σημάδια στα χέρια και την κνήμη της.

Μοιραίες για τη ζωή της στάθηκαν οι δύο βαθιές τομές που υπέστη στην περιοχή του τραχήλου, καθώς επέφεραν αθρόα αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 χτυπήματα στην οπίσθια πλευρά του κορμού της, τα οποία προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα ζωτικά της όργανα, στο ήπαρ, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι.

Τα πλήγματα που δέχτηκε η Πηνελόπη από το αναδιπλούμενο μαχαίρι, τύπου σουγιά, λεπίδας 7,5 εκατοστών, φανερώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης και το μένος του καθ' ομολογία γυναικοκτόνου για την πρώην φίλη του.

«Ψέματα για τις οικονομικές διαφορές»

Παρά τις προσπάθειες να συγκαλύψει την αλήθεια, καθώς στην αρχή είχε υποστήριξε ότι τους επιτέθηκαν άγνωστοι, ο 27χρονος τελικά παραδέχτηκε την πράξη του ότι αυτός επιτέθηκε στην 25χρονη, αναφέροντας ότι το κίνητρο ήταν οικονομικές διαφορές, καθώς του χρωστούσε περίπου 2.000 ευρώ. Οι Αρχές, ωστόσο, δεν πείθονται από αυτή την εκδοχή. Η αγριότητα του εγκλήματος όμως δείχνει γυναικοκτονία, ενώ το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν έναν μήνα.

Μάλιστα, ο θείος της 25χρονης έκανε λόγο για ψέματα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 27χρονος έχει κρύψει κρίσιμες πληροφορίες καθώς από την αρχή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει. «Το είχε προετοιμάσει, δεν έφτασε ξαφνικά στην Ηγουμενίτσα από το Αιγάλεω. Είχαν δώσει ραντεβού; Την παρακολουθούσε; Της είχε στήσει ενέδρα;», αναφέρουν αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση.

Ο ίδιος ξεκίνησε από το Αιγάλεω για την Ηγουμενίτσα κουβαλώντας μαχαίρι, όπου κατάφερε 10 μαχαιριές στην άτυχη Πηνελόπη. Κατά την προφορική ομολογία του, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η 25χρονη του χρωστούσε 2.000 ευρώ και πως συναντήθηκαν προκειμένου να διευθετήσουν την οικονομική τους διαφορά.

«Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ. Βρεθήκαμε για να τα βρούμε και να λήξει η διαφορά. Μαλώσαμε και θόλωσα», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας επίσης ότι είχε χωρίσει με την Πηνελόπη περίπου έναν μήνα πριν.

Κοιμόταν για 3 ώρες μετά το φονικό

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών έχει να αντιμετωπίσει ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον δράστη διαπίστωσε πως είχε προκαλέσει ο ίδιος πληγές κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά, με ένα βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα που χρειάστηκε παροχέτευση. Μετά το έγκλημα και τον αυτοτραυματισμό του, κάλεσε την αστυνομία και αρχικά παρουσίασε τον εαυτό του ως θύμα επίθεσης, πριν ομολογήσει το έγκλημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως μετά τη σύλληψη, κοιμήθηκε για τρεις ώρες, σαν να μην είχε συμβεί κάτι σοβαρό.

Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης (24/9). Επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές Αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης.

Ο κατηγορούμενος δεν έχει καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό του μητρώο. Ωστόσο, είχε απασχολήσει παλαιότερα τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων, ενώ όντας ανήλικος είχε συλληφθεί για κλοπή κρουασάν και ενεργειακών ποτών. Πιο πρόσφατα, το 2024, είχε προσαχθεί για εξακρίβωση στοιχείων.

Το χρονικό

Η γυναικοκτονία της 25χρονης σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Περίπου στις 21:40, η κοπέλα εντοπίστηκε αναίσθητη σε ένα κιόσκι του ποδηλατοδρόμου στην Ηγουμενίτσα από έναν περιπατητή που κάλεσε τις Αρχές. Παράλληλα, τηλεφώνημα στην αστυνομία έκανε και ο 27χρονος, ο οποίος ζήτησε βοήθεια καθώς ήταν τραυματισμένος.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή, τον άκουσαν να λέει ότι τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους τούς επιτέθηκαν και τους μαχαίρωσαν.

Συνεχίζοντας να ερευνούν την υπόθεση, πίεσαν τον 27χρονο ο οποίος έπεσε σε αντιφάσεις και τελικά ομολόγησε ότι ο ίδιος σκότωσε την πρώην σύντροφό του επειδή τσακώθηκαν και «θόλωσε».

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