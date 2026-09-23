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ΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου: Τιμή μνήμης στα θύματα της εργασίας την Κυριακή 27/09

εργάτες
clock 12:30 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης και Ρόδου και το Σωματείο Οικοδόμων Κρουσώνα, πραγματοποιούν εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο μνημείο για τα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων, που βρίσκεται στον Αγιο Γεώργιο Κοκκινιάκο στον Κρουσώνα.

.Η τελετή αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους του μόχθου, αναδεικνύοντας παράλληλα τη μέγιστη σημασία της πρόληψης και της αυστηρής τήρησης των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

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