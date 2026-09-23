Κρήτη: Θρήνος για τον πατέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε...

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τα Σελλιά Ρεθύμνου, όπου σήμερα συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πουν το τελευταίο αντίο στον 53χρονο Νίκο Ξερουδάκη, που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο της Τρίτης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελλίων, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 3.

Πατέρας τριών κοριτσιών και άνθρωπος που είχε συνδέσει ολόκληρη τη ζωή του με τα Σελλιά, ο 53χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν η τετράτροχη μοτοσικλέτα που οδηγούσε στην επαρχιακή οδό Σελλίων – Πλακιά εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε γκρεμό μεγάλου βάθους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης. Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από το σημείο και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, που σήμερα θα τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία.

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