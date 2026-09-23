ΔΕΥΑΗ: Ρυθμίστε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας πριν έρθει η προσαύξηση 50%

Ακριβότερα θα πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τηΔΕΥΑ Ηρακλείου όσοι αφήνουν τα χρέη τους απλήρωτα και εκτός ρύθμισης για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο πλαίσιο που προβλέπει ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΗ, στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμο ίσο με το 50% της συνολικής οφειλής. Στη συνέχεια, το χρέος μαζί με την προσαύξηση διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ για αναγκαστική είσπραξη.

Η Δημοτική Επιχείρηση καλεί τους πολίτες που έχουν παλιές οφειλές να προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση, ώστε να αποφύγουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και τις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης. Αντίστοιχα, όσοι έχουν ήδη ενταχθεί σε ρύθμιση θα πρέπει να τηρούν κανονικά τις δόσεις τους, καθώς η απώλεια της ρύθμισης ενεργοποιεί τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η ΔΕΥΑΗ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και στόχο την έγκυρη ενημέρωση, τους καλεί να προχωρήσουν εγκαίρως στην τακτοποίηση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται προληπτικά, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει εγκαίρως τις υποχρεώσεις του και να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ρύθμισης, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις και πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν. 5314/2026, ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) όπου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, αυστηρότερο πλαίσιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις ΔΕΥΑ, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική.

Ειδικότερα, προβλέπεται για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές:

Επιβολή προστίμου: Για κάθε οφειλή που παραμένει απλήρωτη (και εκτός ρύθμισης) για διάστημα άνω των έξι μηνών από τη λήξη της, επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμο ίσο με το 50% του συνολικού χρέους.

Μεταφορά στην ΑΑΔΕ: Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, μαζί με το πρόστιμο του 50%, αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για αναγκαστική είσπραξη.

Η έγκαιρη ρύθμιση προστατεύει τον πολίτη, γι’ αυτό και η ΔΕΥΑΗ επισημαίνει ότι η τακτοποίηση των οφειλών αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο για την αποφυγή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων. Για να αποφύγουν οι πολίτες τις παραπάνω αυστηρές κυρώσεις, τη δέσμευση του ΑΦΜ και τη μεταφορά της οφειλής στην Εφορία, τους καλεί να τακτοποιήσουν άμεσα τις εκκρεμότητες, με τους εξής τρόπους;

Εάν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές: Προσέλθετε άμεσα στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου. ή επικοινωνήστε μαζί μας για να ενταχθείτε σε πρόγραμμα ρύθμισης και διευκόλυνσης πληρωμών (σύμφωνα με το άρθρο 272 του ν. 5314/2026).

Εάν έχετε ήδη ενεργή ρύθμιση: Παρακαλούμε να είστε απόλυτα συνεπείς στην τήρησή της, καθώς η απώλεια της ρύθμισης ενεργοποιεί αυτόματα τις παραπάνω κυρώσεις και τη μεταφορά του χρέους στην ΑΑΔΕ.

Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης είναι να δώσει σε κάθε οφειλέτη τη δυνατότητα να γνωρίζει εγκαίρως τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο και να ενεργήσει πριν προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να αποτρέψει μια δυσάρεστη εξέλιξη. Γι’ αυτό η ΔΕΥΑΗ καλεί τους πολίτες να μην αφήσουν τις οφειλές τους να συσσωρεύονται και να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Για πληροφορίες και υποβολή αίτησης ρύθμισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Καταναλωτών της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνα: 2810-529.368, 2810-529.370, 2810-529.371, 2810-529.372

Email: [email protected]

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