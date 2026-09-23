Γυναίκα λέει πως εντόπισε την «οικογένεια» του Τέρατος του Λοχ Νες μέσω του Google Earth

Ανεξήγητα αντικείμενα εντοπίστηκαν σε μια εικόνα της λίμνης Λοχ Νες που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι θρύλοι για τον θαλάσσιο γίγαντα, γνωστό ως «Νέσι», στοιχειώνουν αυτή την περιοχή της Σκωτίας για γενιές, αλλά τώρα οι υποστηρικτές της θεωρίας πιστεύουν ότι βρήκαν τελικά αποδείξεις για την ύπαρξη του τέρατος μέσω του Google Earth.

Οι εικόνες προκάλεσαν αναστάτωση στο διαδίκτυο αφότου η Τζούλι Φρέιζερ τις υπέβαλε στο Επίσημο Μητρώο Θεάσεων του Τέρατος του Λοχ Νες , σύμφωνα με τη New York Post. «Η σκέψη στην ύπαρξη μιας μικρής οικογένειας Νέσι είναι τόσο συναρπαστική», δήλωσε.

Ποιες είναι οι πιθανότητες να εντοπίστηκε η οικογένεια του Νέσι;

Αν η θέαση «επιβεβαιωθεί», δεν θα είναι η πρώτη φορά που το πλάσμα εντοπίζεται φέτος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Inverness Courier. Η Φρέιζερ ανέφερε: «Προγραμματίζω μια επίσκεψη στο Ινβερνές αργότερα μέσα στη χρονιά και απλώς περιηγούμουν στο Google Earth όταν εντόπισα τα τρία αντικείμενα. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά και μεγεθύνοντας τις εικόνες δεν έμοιαζαν με βάρκες, αλλά με κάτι σαν φάλαινες ή κάτι παρόμοιο με καμπυλωτή ράχη».

Η Φρέιζερ πιστεύει πως η παρατήρησή της δεν θα μπορούσε να αφορά σκάφη στη λίμνη, καθώς λείπει το χαρακτηριστικό απόνερο, σχήματος V που δημιουργούν συνήθως τα κινούμενα πλοία όταν παρατηρούνται από το διάστημα.

Η παρατήρησή της περιλαμβάνει επίσης χρονική σήμανση του 2026 μέσα στις εικόνες, οι οποίες δείχνουν επίσης φουντωτά δέντρα, υποδεικνύοντας ότι λήφθηκαν την άνοιξη ή το καλοκαίρι της φετινής χρονιάς. Η Φρέιζερ επέμεινε: «Δεν είμαι παράξενη. Δεν είμαι τόσο εξοικειωμένη, προφανώς, όσο οι ντόπιοι, αλλά σίγουρα μου φαίνεται κάτι σημαντικό και διαφορετικό».

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Έτος-ρεκόρ για τις θεάσεις

Το τρέχον έτος υπήρξε ιδιαίτερα... παραγωγικό όσον αφορά τις αναφορές, σύμφωνα με το μητρώο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις διαδικτυακές θεάσεις, συνυπολογίζοντας αυτήν της Φρέιζερ, 14 δια ζώσης συναντήσεις, ενώ δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν από διαδικτυακές κάμερες.

Ο θρύλος του Τέρατος του Λοχ Νες ανάγεται στον 6ο αιώνα, όταν ο Ιρλανδός μοναχός Άγιος Κολούμπα «διέταξε ένα θαλάσσιο θηρίο να υποχωρήσει» αφού είχε επιτεθεί σε έναν κολυμβητή στον ποταμό Νες, σύμφωνα με τη βιογραφία του «Life of St Columba».

Για αιώνες μετά από αυτό το περιστατικό, η τοπική λαογραφία υποστήριζε ότι κακόβουλα πνεύματα του νερού (kelpies) κατοικούσαν στις βαθύτερες λίμνες της Σκωτίας, ιστορίες που θεωρείται ότι διατήρησαν ζωντανό τον θρύλο του Νέσι.

Ωστόσο, η μανία για τον Νέσι κορυφώθηκε τον 20ό αιώνα. Μέχρι το 1933, κατασκευάστηκε ένας νέος δρόμος κοντά στις όχθες της λίμνης Λοχ Νες, γεγονός που αύξησε σημαντικά την προσβασιμότητα και την ορατότητα της μεγαλύτερης σε όγκο νερού λίμνης της Σκωτίας.

Πηγή: gazzetta.gr

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