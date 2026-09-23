Ηράκλειο: Το αδιαχώρητο στην Ένωση για να προλάβουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ (εικόνες)

Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς σήμερα στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όπου παραγωγοί προσέρχονται μαζικά για να προλάβουν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους και να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2026.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους να έχουν φτάσει από τις πρωινές ώρες και να παραμένουν μέχρι και το μεσημέρι περιμένοντας τη σειρά τους.

Image

Η εικόνα αποτυπώνει την πίεση που έχει δημιουργηθεί όσο πλησιάζει η βασική προθεσμία της 25ης Σεπτεμβρίου, με τους παραγωγούς να θέλουν να κλείσουν εγκαίρως τις εκκρεμότητές τους ώστε να μη χάσουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Image

Η διαδικασία έχει πλέον προχωρήσει σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και η πλατφόρμα λειτουργεί, ωστόσο αρκετές δηλώσεις εξακολουθούν να χρειάζονται συμπληρώσεις και δικαιολογητικά. Ιδιαίτερη δυσκολία δημιουργούν οι έλεγχοι στα αγροτεμάχια και η διασταύρωση των στοιχείων με το Κτηματολόγιο, καθώς το Ε9 από μόνο του δεν αρκεί για την οριστικοποίηση όλων των αιτήσεων.

Image

Σημαντικό ζήτημα αποτέλεσαν και οι γεωχωρικές επικαλύψεις, με τις τελευταίες ρυθμίσεις να δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Για όσους προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 25 Σεπτεμβρίου, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί για το τέλος Οκτωβρίου.

Image

Όσοι υποβάλουν τις δηλώσεις τους αργότερα, μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, θα μεταφερθούν σε επόμενες πληρωμές, ενώ η τελική εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2027.

(φωτογραφίες από imageonline)

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σε απόγνωση οι αγρότες - "Χαριστική βολή" οι καθυστερήσεις στο myAgro

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο δέκα υποθέσεις γιατρών για πρακτικές υγείας

Κρήτη: Θρήνος για τον πατέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε...