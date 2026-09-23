ΤΕΤ.23 Σεπ 2026 15:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Το αδιαχώρητο στην Ένωση για να προλάβουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ (εικόνες)

Ενωση Ηρακλείου ΟΣΔΕ
clock 14:17 | 23/09/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς σήμερα στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όπου παραγωγοί προσέρχονται μαζικά για να προλάβουν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους και να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2026.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους να έχουν φτάσει από τις πρωινές ώρες και να παραμένουν μέχρι και το μεσημέρι περιμένοντας τη σειρά τους.

Ενωση Ηρακλείου ΟΣΔΕ

Η εικόνα αποτυπώνει την πίεση που έχει δημιουργηθεί όσο πλησιάζει η βασική προθεσμία της 25ης Σεπτεμβρίου, με τους παραγωγούς να θέλουν να κλείσουν εγκαίρως τις εκκρεμότητές τους ώστε να μη χάσουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Ενωση Ηρακλείου ΟΣΔΕ

Η διαδικασία έχει πλέον προχωρήσει σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και η πλατφόρμα λειτουργεί, ωστόσο αρκετές δηλώσεις εξακολουθούν να χρειάζονται συμπληρώσεις και δικαιολογητικά. Ιδιαίτερη δυσκολία δημιουργούν οι έλεγχοι στα αγροτεμάχια και η διασταύρωση των στοιχείων με το Κτηματολόγιο, καθώς το Ε9 από μόνο του δεν αρκεί για την οριστικοποίηση όλων των αιτήσεων.

Ενωση Ηρακλείου ΟΣΔΕ

Σημαντικό ζήτημα αποτέλεσαν και οι γεωχωρικές επικαλύψεις, με τις τελευταίες ρυθμίσεις να δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Για όσους προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 25 Σεπτεμβρίου, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί για το τέλος Οκτωβρίου.

Ενωση Ηρακλείου ΟΣΔΕ

Όσοι υποβάλουν τις δηλώσεις τους αργότερα, μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, θα μεταφερθούν σε επόμενες πληρωμές, ενώ η τελική εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2027.

(φωτογραφίες από imageonline)

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σε απόγνωση οι αγρότες - "Χαριστική βολή" οι καθυστερήσεις στο myAgro

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο δέκα υποθέσεις γιατρών για πρακτικές υγείας

Κρήτη: Θρήνος για τον πατέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε...

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οσδε Αγρότες Ενωση Ηρακλειου αγροτικές επιδοτήσεις Κτηματολόγιο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis