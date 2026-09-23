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ΒΟΑΚ: Νέα παράταση στον πλήρη αποκλεισμό του δρόμου

ΒΟΑΚ
clock 14:44 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών στην περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες.

Σύμφωνα με τον ΑΚΤΩΡ, τα συνεργεία θα συνεχίσουν να εργάζονται σε 24ωρη βάση, με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Για τα Ι.Χ., τα λεωφορεία και γενικά τα οχήματα έως 12 τόνους, η κίνηση από τον Άγιο Νικόλαο προς το Ηράκλειο θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Στο αντίθετο ρεύμα, από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η διαδρομή θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, των Λακωνίων και του κόμβου Κριτσάς.

Διαφορετική είναι η διαδρομή για τα βαρέα οχήματα άνω των 12 τόνων, τα οποία θα κινούνται μέσω της περιφερειακής διαδρομής Ηρακλείου – Αρκαλοχωρίου – Βιάννου – Ιεράπετρας – Παχιάς Άμμου – Αγίου Νικολάου.

Στα σημεία του οδικού δικτύου θα υπάρχει η απαραίτητη πληροφοριακή και ρυθμιστική σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών.

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