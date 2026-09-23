Αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα από τις αλλαγές στην οργάνωση των σχολικών εκδρομών

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην εκπαιδευτική κοινότητα με αφορμή μια νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές που φέρνει τα πάνω κάτω στο πλαίσιο της οργάνωσης τους.

Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι στο πόδι, ήδη έχουν γίνει οι πρώτες έγγραφες παρεμβάσεις διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Παιδείας, ενώ είναι πολλοί οι εκπαιδευτικοί που καταγγέλλουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν με κανένα τρόπο στην οργάνωση σχολικών εκδρομών με βάση το νέο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί.

Μεταξύ άλλων με την επίμαχη υπουργική απόφαση το υπουργείο εισάγει ως προϋπόθεση για τις σχολικές εκδρομές τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής που θα έχει στην ευθύνη της όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις που απαιτούν τη μετακίνηση των μαθητών με μέσο μεταφοράς και θα μεριμνά για την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Η τριμελής επιτροπή θα κάνει τη διαγωνιστική διαδικασία για το μέσο μεταφοράς των μαθητών θα επιλέγει την πιο συμφέρουσα προσφορά λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ποιότητας-τιμής και θα την αιτιολογεί με πρακτικό και θα εξηγεί γιατί απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες προσφορές.

Η επιτροπή θα ελέγχει το νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου που θα αναλάβει την εκδρομή ότι έχει τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει, αν έχει αντίγραφο της ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο σε ισχύ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η.

Η επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογεί την επιλογή του προορισμού για την κάθε εκπαιδευτική δράση από το Σύλλογο Διδασκόντων και θα ζητά επιτόπιο τροχονομικό έλεγχο των λεωφορείων μεταφοράς από την Τροχαία, η οποία προσέρχεται μόνο αν αποσταλούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά!

Οι εκπαιδευτικοί είναι κυριολεκτικά έξαλλοι από την υπουργική απόφαση που όπως λένε μετατρέπει ένα σημαντικό και απαραίτητο μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας, όπως είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, σε ένα αβάσταχτο γραφειοκρατικό βραχνά που κανείς δεν θέλει στην πλάτη του.

Όπως υποστηρίζουν πρόκειται για ένα ανούσιο γραφειοκρατικό φόρτο που είναι εξέλιξη της αδιάκοπης μετατόπισης ευθυνών στους εκπαιδευτικούς, που αντιδρούν έντονα και πολλοί από αυτούς αρνούνται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.

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