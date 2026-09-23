Ανακάλυψη-έκπληξη στην Αυστρία: Ένα βουνό γεμάτο μυστικά - Οι αρχαίες στοές που άντεξαν 7.300 χρόνια

Τη μακρά ιστορία μιας δραστηριότητας που ξεκίνησε πριν από περίπου 7.300 χρόνια μαρτυρούν τα σχεδόν 300 μέτρα αρχαίων στοών και θαλάμων εξόρυξης αλατιού, κρυμμένων στα βουνά κοντά στο Hallstatt της Αυστρίας.

Τα νέα ευρήματα δείχνουν πως οι προϊστορικοί κάτοικοι της περιοχής αναζητούσαν τα κοιτάσματα αλατιού και προχωρούσαν όλο και βαθύτερα στο βουνό, ακολουθώντας τις πολύτιμες φλέβες του ορυκτού.

Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης συνεχίζουν να εξερευνούν το υπόγειο δίκτυο, φέρνοντας στο φως στοιχεία για την εξέλιξη της εξόρυξης από την Εποχή του Χαλκού έως την Εποχή του Σιδήρου. Σύμφωνα με το Μουσείο, τα ευρήματα δείχνουν τον καθοριστικό ρόλο που είχε η παραγωγή αλατιού στην ανάπτυξη του Χάλστατ και στις τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτομίες των αρχαίων κοινωνιών.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι νεολιθικοί κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πριν από περίπου 7.300 χρόνια και ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως την εξόρυξη αλατιού. Η παραγωγή έφτασε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα γύρω στο 1200 π.Χ., κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, όταν από το βουνό εξορύσσονταν έως και 1,5 τόνοι αλατιού την ημέρα.

Ένα υπόγειο δίκτυο που αποκαλύπτει το παρελθόν

Η έκταση των στοών και των θαλάμων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των νέων ερευνών. Οι αρχαιολόγοι δεν εντόπισαν μία μόνο μεγάλη υπόγεια αίθουσα, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα από στοές και θαλάμους, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται παράλληλα ο ένας πάνω ή κάτω από τον άλλο και κατευθύνονται σταδιακά προς μεγαλύτερα βάθη.

Γεωλογικές γεωτρήσεις αποκάλυψαν επίσης άγνωστες μέχρι σήμερα στοές. Ορισμένοι από τους θαλάμους είχαν πλάτος έως και 24 μέτρα και ύψος περίπου 20 μέτρα, γεγονός που δείχνει την κλίμακα της αρχαίας δραστηριότητας.

Οι μεταλλωρύχοι φαίνεται πως ακολουθούσαν συστηματικά τα κοιτάσματα αλατιού, προχωρώντας όλο και βαθύτερα μέσα στο βουνό. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε παρά τις μεγάλες δυσκολίες που προκαλούσαν κατά περιόδους οι κατολισθήσεις.

«Η εξόρυξη συνεχιζόταν ξανά και ξανά», δήλωσε ο Daniel Brandner, επικεφαλής των υπόγειων ανασκαφών του προϊστορικού τμήματος του μουσείου, περιγράφοντας την ανθεκτικότητα της κοινότητας των μεταλλωρύχων.

Εργαλεία, ξύλινα αντικείμενα και ίχνη καθημερινής ζωής

Στο εσωτερικό των θαλάμων οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα παχύ στρώμα από ιζήματα και υπολείμματα της εξόρυξης, το οποίο σε ορισμένα σημεία φτάνει σχεδόν τα εννέα μέτρα.

Τα εργαλεία εξόρυξης της Εποχής του Σιδήρου ήταν συνήθως τυποποιημένα και κατασκευασμένα για συγκεκριμένες εργασίες, οι αρχαιολόγοι ωστόσο εντόπισαν μεγάλη ποικιλία, γεγονός που υποδηλώνει ότι με την πάροδο του χρόνου οι μεταλλωρύχοι άρχισαν να πειραματίζονται περισσότερο με διαφορετικές τεχνικές και εργαλεία.

Τα παλαιότερα ίχνη της εξόρυξης, που χρονολογούνται στη Νεολιθική εποχή, περιλαμβάνουν εργαλεία από κέρατο και πέτρα.

Οι αρχαιολόγοι έχουν επίσης ανακαλύψει καμένα κομμάτια πεύκου, θραύσματα ενδυμάτων, ξύλινα μπολ με υπολείμματα τροφών, ακόμη και ανθρώπινα απόβλητα. Η υψηλή συγκέντρωση αλατιού στο περιβάλλον συνέβαλε στη διατήρηση αυτών των οργανικών υλικών για χιλιάδες χρόνια.

Οι έρευνες στο Hallstatt συνεχίζονται, με τους αρχαιολόγους να αναζητούν νέα τμήματα του υπόγειου δικτύου. Παράλληλα, η μελέτη των ευρημάτων αναμένεται να προσφέρει περισσότερα στοιχεία για την τεχνολογία, την οικονομία και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που εξόρυσσαν αλάτι από το βουνό επί χιλιετίες.

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