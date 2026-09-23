Good Job Nicky για τις αντιδράσεις που δέχτηκε ο Γιάννης Πάριος

Ο Good Job Nicky απάντησε για τα σχόλια που δέχτηκε ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος , μετά από συναυλία του στην Κύπρο. Μάλιστα, θέλησε να διαχωρίσει για λίγο τη θέση του ως γιος του Γιάννη Πάριου και να μιλήσει ως συνάδελφός του, χαρακτηρίζοντάς τον «ιερό τέρας της μουσικής».

«Καθόλου δεν μας στεναχώρησαν τα σχόλια. Η μουσική, κατά κύριο λόγο, είναι ανθρωπιά. Το να βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει δώσει την ανθρωπιά του για πέντε δεκαετίες το λιγότερο και να έχεις ερωτευτεί, να έχεις κάνει παιδιά, να έχουν γίνει εγγόνια, ουσιαστικά όλος ο κύκλος της ζωής, να ακούς Γιάννη Πάριο.

Γιατί τώρα μιλάω σαν… δεν μιλάω σαν γιος του. Μιλάω σαν συνάδελφος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα ιερό τέρας της μουσικής και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε αρχικά ο Good Job Nicky.

«Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει στην κυριολεξία θυσιάσει τα πάντα, τώρα μιλάω σαν γιος του. Έχει θυσιάσει τα πάντα γι’ αυτό το πράγμα, γι’ αυτό το ταξίδι μέσω της μουσικής, για να μπορέσει να δώσει και αυτός μια παρακαταθήκη στην χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο.

Είναι λίγο παράξενο να γίνεται αυτό σε μια καριέρα τόσο, τόσο, τόσο πετυχημένη. Είναι, είναι ουσιαστικά είναι παρακαταθήκη. Είναι ελληνική παρακαταθήκη αυτό το πράγμα», τόνισε ο Good Job Nicky.

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