Νυμφαίο: Το χωριό της Φλώρινας που θυμίζει Κεντρική Ευρώπη

Σε υψόμετρο περίπου 1.350 μέτρων, στις πλαγιές του Βίτσι, το Νυμφαίο στη Φλώρινα αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας. Πέτρινα αρχοντικά, καλντερίμια, σκούρες στέγες και πυκνά δάση οξιάς συνθέτουν ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε ορεινό χωριό της Κεντρικής Ευρώπης παρά στην εικόνα που συνήθως έχει ο επισκέπτης για την Ελλάδα.

Το χωριό, γνωστό ιστορικά και ως Νέβεσκα, συνδέεται με τη βλαχική παρουσία στη Δυτική Μακεδονία και γνώρισε σημαντική οικονομική ανάπτυξη χάρη στο εμπόριο και τη δραστηριότητα των κατοίκων του. Η ακμή εκείνης της περιόδου αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στα εντυπωσιακά αρχοντικά, πολλά από τα οποία χτίστηκαν από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα.

Η αρχιτεκτονική του αποτελεί ουσιαστικά ένα από τα σημαντικότερα «αξιοθέατα» του Νυμφαίου. Μια βόλτα στα καλντερίμια και στα στενά του οικισμού αποκαλύπτει την ιστορία του, ενώ αρκετά από τα παλιά σπίτια έχουν μετατραπεί σήμερα σε ξενώνες.

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Ιδιαίτερη θέση στην περιοχή έχει και ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, καθώς στο Νυμφαίο λειτουργεί το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας, μέσα σε φυσικό δάσος οξιάς. Η περιοχή αποτελεί φυσικό βιότοπο της καφέ αρκούδας, ενώ οι εγκαταστάσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ έχουν συνδέσει το χωριό με την προστασία και την ενημέρωση για την άγρια ζωή.

Σημαντικά σημεία για τον επισκέπτη είναι επίσης η Νίκειος Σχολή, το Κέντρο Ενημέρωσης για την Αρκούδα και οι πεζοπορικές διαδρομές στα δάση του Βίτσι.

Το Νυμφαίο δεν είναι, ωστόσο, μόνο χειμερινός προορισμός. Το χιόνι και τα πέτρινα σπίτια δημιουργούν τον χειμώνα ένα εντυπωσιακό τοπίο, ενώ το φθινόπωρο τα δάση αποκτούν έντονα χρώματα και την άνοιξη και το καλοκαίρι η περιοχή προσφέρεται για πεζοπορία και εξερεύνηση της φύσης.

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Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, η ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και η παρουσία της καφέ αρκούδας συνθέτουν έναν προορισμό που ξεχωρίζει όχι μόνο για την ομορφιά του, αλλά και για τον διαφορετικό χαρακτήρα του μέσα στο ελληνικό τοπίο.

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