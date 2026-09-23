Στο Αρκαλοχώρι το δεύτερο ΚΕΔΑΣΥ

Στο Αρκαλοχώρι αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο ΚΕΔΑΣΥ του νομού Ηρακλείου, με στόχο να αποσυμφορήσει την υπάρχουσα δομή και να επιταχύνει τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών που χρειάζονται υποστήριξη.

Η ίδρυση της νέας δομής βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, με τον σχεδιασμό να προβλέπει έναρξη λειτουργίας τον Ιανουάριο του 2027 και κάλυψη περίπου των δύο πέμπτων των αιτημάτων που σήμερα διαχειρίζεται το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου.

Σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου "Δομήνικος Θεοτοκόπουλος" αναφέρονται τα εξής:

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» συναντήθηκε με την Προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, κα. Κωνσταντίνα Οικονομοπούλου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία μιας κρίσιμης υπηρεσίας και δομής της ειδική αγωγής.

Οι διεπιστημονικές ομάδες του ΚΕΔΑΣΥ καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των αξιολογήσεων μαθητών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 4.000 αιτήματα, ενώ απ’ αυτά τα 2.300 ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησής τους. Υπογραμμίστηκε, δε, ότι χρειάστηκε 3,5 χρόνια συνεχής διεκδίκησης και παρεμβάσεων, ώστε να στελεχωθεί με επάρκεια το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου. Σήμερα, λειτουργούν 10 διεπιστημονικές ομάδες αξιολόγησης και, όπως τονίστηκε, η έλλειψη χώρων μειώνει τη δυνατότητα εξέτασης αιτημάτων και ολοκλήρωσης του φακέλου αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης σταθήκαμε ιδιαίτερα στην εξαγγελία ίδρυσης του 2ου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου, ένα αίτημα του Σωματείου μας τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει από το Υπουργείο Παιδείας η κα. Κ. Οικονομοπούλου το επόμενο διάστημα αναμένεται η υπουργική απόφαση για την ίδρυση του 2ου ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο θα λειτουργήσει στο Αρκαλοχώρι. Στόχος είναι να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Γενάρη του 2027 και να καλύπτει τα 2/5 των αιτημάτων. Εφόσον προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός, το πρώτο προσωπικό που θα στελεχώσει το διοικητικό προσωπικό και τις διεπιστημονικές ομάδες θα είναι κυρίως αναπληρωτές.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» θα συνεχίσει να διεκδικεί και να παρεμβαίνει, σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε το 2ο ΚΕΔΑΣΥ να γίνει σύντομα πραγματικότητα και να δώσει μια σημαντική ανάσα και βοήθεια για την αποσυμφόρηση και την ταχύτερη διεκπεραίωση των χιλιάδων αξιολογήσεων.

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