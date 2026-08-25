Ηράκλειο: Ιδρύεται νέο ΚΕΔΑΣΥ

Νέο ΚΕΔΑΣΥ ιδρύεται στο Ηράκλειο, με στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης μαθητών και οικογενειών και την καλύτερη κάλυψη των αυξημένων αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο Ηράκλειο, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και των δομών που βρίσκονται δίπλα στους μαθητές.

Παράλληλα, προχωρά η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή και παρακολούθηση των αιτημάτων προς τα ΚΕΔΑΣΥ, ενώ οι υφιστάμενες δομές έχουν ήδη ενισχυθεί με νέα εργαλεία αξιολόγησης, με στόχο πιο άμεση και ουσιαστική υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Συνολικά, σήμερα λειτουργούν 7.230 Τμήματα Ένταξης, τα οποία υποστηρίζουν περισσότερους από 71.000 μαθητές.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου για τη νέα σχολική χρονιά περιλαμβάνονται ακόμη 5.259 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ενώ μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουν αναλάβει υπηρεσία περίπου 30.000 αναπληρωτές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές, με 669 σχολεία να έχουν ήδη ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και μελέτες για ακόμη 500 σχολικές μονάδες να ξεκινούν από τον Σεπτέμβριο.

Σημαντική θέση στον σχεδιασμό έχουν και οι ψηφιακές υποδομές, η ενίσχυση του εξοπλισμού των σχολείων, το Ψηφιακό Φροντιστήριο και νέα προγράμματα που αφορούν τον οικονομικό και ψηφιακό γραμματισμό. Σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, το υπουργείο προωθεί παράλληλα μέτρα για τη φοιτητική στέγαση, με νέες και ανακαινισμένες εστίες, καθώς και την επίσπευση της διαδικασίας των μετεγγραφών.

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