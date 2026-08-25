Κρυπτονομίσματα: Το φορολογικό κενό «μπλοκάρει» τα κέρδη των επενδυτών

Σε «γκρίζα ζώνη» εξακολουθούν να κινούνται τα κρυπτονομίσματα απέναντι στην εφορία. Την ώρα που οι συναλλαγές με crypto κερδίζουν συνεχώς έδαφος, το φορολογικό πλαίσιο παραμένει θολό, με αποτέλεσμα επενδυτές να μην γνωρίζουν πώς φορολογούνται τα κέρδη τους και, κυρίως, εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων.

Το κενό αναδεικνύει απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), η οποία απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου στον οποίο το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής δεν αναγνώρισε ποσό 620.323,34 ευρώ από μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων που είχε δηλωθεί στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).

Το σκεπτικό ήταν ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν αποτελεί εισόδημα το οποίο φορολογείται με ειδικό τρόπο ούτε απαλλάσσεται ρητά από τον φόρο και, επομένως, δεν μπορεί να δηλωθεί στον συγκεκριμένο κωδικό. Στην πράξη, όμως, η υπόθεση φωτίζει το νομοθετικό κενό που εξακολουθεί να υπάρχει για τη φορολογική μεταχείριση των κερδών ενός ιδιώτη από την πώληση κρυπτονομισμάτων, όταν η δραστηριότητα δεν έχει επιχειρηματικό χαρακτήρα.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται να μπουν, για πρώτη φορά, κανόνες στη φορολόγηση και τη μεταβίβαση των crypto-assets στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο, ωστόσο, δεν έχει ακόμη φτάσει στη Βουλή και μέχρι να ενεργοποιηθεί το νέο καθεστώς, το φορολογικό τοπίο θα παραμένει θολό.

Τα 620.323 ευρώ και τα δύο εμβάσματα

Η απόφαση 2407/2026 της ΔΕΔ αφορά τη φορολογική δήλωση του 2024. Ο φορολογούμενος είχε αναγράψει στον κωδικό 659 του εντύπου Ε1 ποσό 620.323,34 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι προερχόταν από μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων. Τα χρήματα είχαν πιστωθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό με δύο εμβάσματα. Το πρώτο, ύψους 357.643,64 ευρώ, στις 23 Ιουλίου 2024 και το δεύτερο, 262.679,70 ευρώ, στις 2 Σεπτεμβρίου 2024. Η φορολογική διοίκηση ζήτησε τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να τεκμηριωθεί η προέλευση του ποσού. Ο φορολογούμενος προσκόμισε, μεταξύ άλλων, τα ειδοποιητήρια των εισερχόμενων εμβασμάτων καθώς και σχετική βεβαίωση εταιρείας.

Τα στοιχεία, ωστόσο, δεν ήταν αρκετά για να περάσουν τα 620.323,34 ευρώ στην εκκαθάριση της δήλωσης. Το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής δεν αποδέχθηκε το ποσό στον κωδικό 659, στερώντας παράλληλα από τον φορολογούμενο τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει μέσω του συγκεκριμένου κωδικού για την κάλυψη τεκμηρίων.

Τι έκρινε η ΔΕΔ

Η ΔΕΔ έκρινε, ο κωδικός 659 προορίζεται για εισοδήματα τα οποία είτε έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο είτε απαλλάσσονται ρητά από τον φόρο. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου φορολογουμένου, διαπιστώθηκε ότι το ποσό από τη μεταβίβαση bitcoin δεν εντασσόταν σε καμία από τις δύο κατηγορίες. Δεν αποδείχθηκε ότι είχε φορολογηθεί αυτοτελώς και με ειδικό τρόπο ούτε ότι υπήρχε ρητή διάταξη που να το απαλλάσσει από τη φορολογία. Με αυτό το σκεπτικό, η ΔΕΔ απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή και επικύρωσε την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό έτος 2024.

Φόρος 15% στην υπεραξία

Το νέο πλαίσιο που έχει επεξεργαστεί το οικονομικό επιτελείο προβλέπει την υπαγωγή των κερδών από κρυπτονομίσματα στον φόρο υπεραξίας. Η υπεραξία θα φορολογείται με συντελεστή 15% και θα υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης του κρυπτοστοιχείου. Στην εξίσωση θα συνυπολογίζονται και οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση. Παράλληλα, για να περιοριστούν η γραφειοκρατία και οι φορολογικές υποχρεώσεις για πολύ μικρά ποσά, προβλέπεται αφορολόγητο όριο υπεραξίας 500 ευρώ τον χρόνο. Εφόσον τα συνολικά ετήσια κέρδη από πωλήσεις κρυπτονομισμάτων δεν ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο, δεν θα επιβάλλεται φόρος

Επίσης, τα κρυπτοστοιχεία θα αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση κεφαλαίων και να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων. Παράλληλα, τα έσοδα από νόμιμες πωλήσεις κρυπτονομισμάτων θα μπορούν να αξιοποιούνται για την αγορά ακινήτων, συμμετοχών σε επιχειρήσεις ή άλλων επενδυτικών προϊόντων.

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