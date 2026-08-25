«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Πότε θα γίνει η κλήρωση που θα αναδείξει τους τυχερούς

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Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε προ ημερών η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος.

Συνολικά υποβλήθηκαν 1.156.017 αιτήσεις.

Από αυτές, οι 819.976 αιτήσεις (70,93%) αφορούν στη χαμηλή τουριστική περίοδο, ενώ οι 336.041 αιτήσεις (29,07%) στην υψηλή περίοδο.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ανταπόκριση των δικαιούχων στον στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Τουρισμού για την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση των μηνών μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου.

Στόχος είναι, πλέον, η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άυλες, ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο νέος κύκλος του προγράμματος εισάγει σημαντικές παρεμβάσεις μεταξύ των οποίων:

η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων,

η άρση εισοδηματικών περιορισμών για τα Άτομα με Αναπηρία,

η πρόσθετη ενίσχυση πολύτεκνων οικογενειών με περισσότερα από 4 τέκνα, με 50 ευρώ ανά προστατευόμενο τέκνο, και

η διάθεση του 70% των πόρων στη χαμηλή τουριστική περίοδο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο «το πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης, με έντονο κοινωνικό πρόσημο.

Στηρίζει ταυτόχρονα τον εσωτερικό τουρισμό, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την απασχόληση και τις τοπικές οικονομίες, σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κατεύθυνση των πόρων σε περιόδους και περιοχές μειωμένης τουριστικής κίνησης ενισχύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος, που είναι η κλήρωση των δικαιούχων. Στόχος είναι η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άυλες, ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου».

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Οσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000€/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο.

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Περαιτέρω, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

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