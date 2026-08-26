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Δήμος Ηρακλείου: Παρεμβάσεις για να μην έχουμε νέες χωματερές (εικόνες)

δημος ηρακλειου παρεμβασεις
clock 10:31 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου οι σημαντικές παρεμβάσεις με την τοποθέτηση περιφράξεων ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται, με τη συνεργασία της ΔΕΠΑΝΑΛ, σε κοινόχρηστους χώρους στο περιφερειακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου με την τοποθέτηση μεταλλικών περιφράξεων.

δημος ηρακλειου παρεμβασεις

Υπενθυμίζεται ότι η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε κάδους, πεζοδρόμια και άλλους κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται.

Για την απομάκρυνσή τους, οι πολίτες μπορούν να αξιοποιούν την ψηφιακή εφαρμογή του Δήμου Ηρακλείου η οποία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δημιουργία αιτήματος για τον προγραμματισμό ραντεβού, να επισημάνουν σε χάρτη σημείο με ογκώδη αντικείμενα και να επισυνάψουν σχετική φωτογραφία, καθώς και να ενημερωθούν για τα προκαθορισμένα σημεία αποκομιδής ογκωδών και τις ώρες της αποκομιδής.

δημος ηρακλειου παρεμβασεις

Παράλληλα, μπορούν να επικοινωνούν και τηλεφωνικά στη γραμμή 6932345540, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 09:00-14:00.

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