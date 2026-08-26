Κρήτη: Από τα 15 στο μεροκάματο - "Καλπάζει" η ανήλικη εργασία

Ολο και περισσότεροι ανήλικοι αναγκάζονται να βγουν στο μεροκάματο στην Κρήτη, με την ανήλικη εργασία να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Οπως δείχνουν τα στοιχεία, οι εγγεγραμμένες άδειες απασχόλησής που έχει εγκρίνει η Επιθεώρηση Εργασίας έχουν σχεδόν 8πλασιαστεί . Μόνο για το Ηράκλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1600, ενώ ανάλογη είναι και η αύξηση στους υπόλοιπους Νομούς της Κρήτης.

Το θέμα αναδεικνύει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου μέσω του προέδρου και Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτιής και Αλληλεγγύης Στέλιου Βοργιά, με παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητώντας την προστασία των ανηλίκων.

Σε δελτίο τύπου του ΕΚΗ, αναφέρεται:

"Σκοπός δεν είναι η κατάργηση της εργασίας, αφού λόγω της οικονομικής ανέχειας οι γονείς οδηγούνται να δώσουν την συναίνεση τους, αλλά ως Περιφερειακό Συμβούλιο και σαν κοινωνία να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τα παιδιά μας.



Η κυβέρνηση παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει προκαλώντας τις επανειλημμένες αντιδράσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) ιδιαίτερα με την απασχόληση των 15χρονων.



Δυστυχώς όμως, παραβιάζεται και η υπάρχουσα νομοθεσία, αφού η Επιθεώρηση Εργασίας θα έπρεπε πριν την έκδοση της ειδικής άδειας εργασίας να ελέγξει τον εργασιακό χώρο του ανηλίκου, που λόγω της υποστελέχωσης δεν το πράττει.



Προκλητική δε, είναι η στάση της Κεντρικής Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας καθώς και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που παρά τις αλλεπάλληλες αιτήσεις του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΚΗ), της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) καθώς και του Περιφερειακού παρατηρητηρίου Κοινωνικής ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, για Δημοσιοποίηση των στοιχείων εργασίας των ανηλίκων αρνείται να το πράξει.



Ζητήματα όπως η ανήλικη εργασία είναι ζητήματα όλων μας, η υγιεινή και η ασφάλειας εργασίας είναι ψηλά στην λίστα των διαχρονικών αιτημάτων μας και μη διαπραγματεύσιμα, η ανθρώπινη ζωή είναι το μέγιστο αγαθό!!!"

Η επιστολή - ψήφισμα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης:

Ανησυχητικές διαστάσεις την τελευταία 5ετία έχει λάβει η απασχόληση ανηλίκων στο νησί μας, καθώς οι εγγεγραμμένες άδειες απασχόλησής που έχει εγκρίνει η Επιθεώρηση Εργασίας έχουν σχεδόν 8πλασιαστεί . Μόνο για το Ηράκλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1600, ενώ ανάλογη είναι και η αύξηση στους υπόλοιπους Νομούς της Κρήτης.



Οι γονείς λόγω της οικονομικής ανέχειας αναγκάζονται να συναινέσουν με σκοπό την ενίσχυση του οικονομικού προϋπολογισμού. Σκοπός μας δεν είναι η απαγόρευση της απασχόλησης των ανηλίκων αλλά η διασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανήλικους.



Η χώρα μας παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει με βασική παραβίαση την απασχόληση των 15χρονων, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις του Διεθνούς γραφείου Εργασίας (ILO).



Ωστόσο ακόμα και η υπάρχουσα νομοθεσία παραβιάζεται κατάφορα, αφού πριν την έκδοση σχετικής άδειας, η Επιθεώρηση εργασίας θα πρέπει να διενεργήσει αυτοψία στους εργασιακούς χώρους εργασίας των ανηλίκων, που όμως λόγω της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας δεν πραγματοποιούνται.



Με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζονται βασικοί απαγορευτικοί κανόνες που προβλέπει η υπάρχουσα νομοθεσία όπως η μη έκθεση ανηλίκων στον ήλιο, η μη μεταφορά βαρέων αντικειμένων, η αυστηρή τήρηση ωραρίου εργασίας έως τις 22:00 κ.α, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και να σημειώνονται λιποθυμικά επεισόδια.



Δυστυχώς, η Κρήτη έχει πληρώσει ακόμα και με αίμα την παράβαση των παραπάνω κανόνων, όπως του 15χρονου στα Χανιά που σκοτώθηκε σχολώντας από την εργασία του τα ξημερώματα και του 17χρονου στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου που οδηγούσε Ι.Χ.Φ αυτοκίνητο.



Παρά τις αλλεπάλληλες κρούσεις του Εργατικού Κέντρου Ηράκλειου (ΕΚΗ ), της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), καθώς και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης προς την Κεντρική Διοίκηση της Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για Δημοσιοποίηση των στοιχείων απασχόλησης των ανηλίκων επιμένουν να αρνούνται στην μη δημοσιοποίηση των εν λόγω στοιχείων

Ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την άμεση παρέμβαση του,



1. Προς το γραφείο του Πρωθυπουργού για την άμεση αυστηριοποίηση του νομικού πλαισίου και την εναρμόνιση του στις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας



2. Προς την Κεντρική Διοίκηση της Επιθεώρηση Εργασίας, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για την Δημοσιοποίηση των στοιχείων απασχόλησης στο νησί .



3. Προς την Εισαγγελία Ανηλίκων, για τυχόν παραβάσεις της υπάρχουσας νομοθεσίας όσον αφοράς στους ελέγχους εργασιακών χώρων, σύμφωνα με την Νομοθεσία, πριν ξεκινήσουν την εργασία τους οι ανήλικοι.

Στέλιος Βοργιάς



Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηράκλειου



Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής πολιτικής και Αλληλεγγύης





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