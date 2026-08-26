Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της Πέμπτης (27/8)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

ην Πέμπτη (27/8) διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο η κλήρωση της League Phase του Champions League. Οι 36 συμμετέχουσες χωρίζονται σε 4 γκρουπ δυναμικότητας και κάθε μία θα αντιμετωπίσει μία ομάδα από το δικό της γκρουπ και δυο από τα υπολοιπα.

Η κλήρωση ξεκινάει στις 19:00 και τα γκρουπ διαμορφώνονται ως εξής:

Γκρουπ 1



Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Λίβερπουλ (Αγγλία)



Ίντερ (Ιταλία)



Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)



Άρσεναλ (Αγγλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Γκρουπ 2



Άστον Βίλα (Αγγλία)



Μάντσεστερ Γιουν. (Αγγλία)



Ντόρτμουντ (Γερμανία)



Ρόμα (Ιταλία)



Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)



Πόρτο (Πορτογαλία)



Μπριζ (Βέλγιο)



PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)



Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)

Γκρουπ 3



Φέγενορντ (Ολλανδία)



Λιλ (Γαλλία)



Νάπολι (Ιταλία)



Λειψία (Γερμανία)



Βιγιαρεάλ (Ισπανία)



Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)



Γαλατασαράι (Τουρκία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) ή Λιόν (Γαλλία)



Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Γκρουπ 4



Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) ή Βίκινγκ (Νορβηγία)



Σλάβια Πράγας (Τσεχία)



Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) ή Τσέλιε (Σλοβενία)



Στουτγκάρδη (Γερμανία)



ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) ή Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)



ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία)



Κόμο (Ιταλία)



Λανς (Γαλλία)



Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Champions League: Αδιανόητες ανατροπές από ΛΑΣΚ Λιντς και Σαμπάχ

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας στις 22:00: Για την πρόκριση στη League Phase του Champions League η Ένωση