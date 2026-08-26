Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της Πέμπτης (27/8)

ην Πέμπτη (27/8) διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο η κλήρωση της League Phase του Champions League. Οι 36 συμμετέχουσες χωρίζονται σε 4 γκρουπ δυναμικότητας και κάθε μία θα αντιμετωπίσει μία ομάδα από το δικό της γκρουπ και δυο από τα υπολοιπα.
Η κλήρωση ξεκινάει στις 19:00 και τα γκρουπ διαμορφώνονται ως εξής:
Γκρουπ 1
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Λίβερπουλ (Αγγλία)
Ίντερ (Ιταλία)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
Άρσεναλ (Αγγλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Γκρουπ 2
Άστον Βίλα (Αγγλία)
Μάντσεστερ Γιουν. (Αγγλία)
Ντόρτμουντ (Γερμανία)
Ρόμα (Ιταλία)
Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Μπριζ (Βέλγιο)
PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)
Γκρουπ 3
Φέγενορντ (Ολλανδία)
Λιλ (Γαλλία)
Νάπολι (Ιταλία)
Λειψία (Γερμανία)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Γαλατασαράι (Τουρκία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) ή Λιόν (Γαλλία)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
Γκρουπ 4
Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) ή Βίκινγκ (Νορβηγία)
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) ή Τσέλιε (Σλοβενία)
Στουτγκάρδη (Γερμανία)
ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) ή Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)
ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία)
Κόμο (Ιταλία)
Λανς (Γαλλία)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
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