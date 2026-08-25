Συνταγές ομορφιάς με καρπούζι

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Το καρπούζι δεν είναι μόνο το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού, αλλά και ένας πολύτιμος σύμμαχος της επιδερμίδας. Πλούσιο σε νερό, λυκοπένιο, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, συμβάλλει στην ενυδάτωση, προστατεύει από το οξειδωτικό στρες και χαρίζει στο δέρμα πιο φωτεινή και δροσερή όψη. Δες παρακάτω πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τις ευεργετικές του ιδιότητες στη φυσική περιποίηση της επιδερμίδας:

Πώς να φτιάξεις το πιο εύκολο σπιτικό scrub χειλιών



Υλικά

• 20 ml χυμό καρπουζιού



• 20 ml ροδόνερο

Παρασκευή

Αναμείξτε τα υλικά και τοποθετήστε τα σε αποστειρωμένο μπουκάλι ψεκασμού στο ψυγείο.







Εφαρμογή

Ψεκάστε σε καθαρό πρόσωπο για άμεση δροσιά και λάμψη.

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Παγάκια Ομορφιάς με Καρπούζι



Οφέλη: Σύσφιξη • Τόνωση • Αποσυμφόρηση

Υλικά

• Φρέσκο χυμό καρπουζιού







Παρασκευή

Γεμίστε μία παγοθήκη και αφήστε τον χυμό να παγώσει.

Εφαρμογή







Περάστε ένα παγάκι κάθε πρωι, τυλιγμένο σε λεπτό πανί, με απαλές κινήσεις σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό για 1-2 λεπτά.

Θρεπτική Μάσκα Χειλιών με Καρπούζι



Οφέλη: Θρέψη • Απαλότητα • Επανόρθωση

Υλικά

• 1 κ.γ. μέλι



• 1 κ.γ. ανάλατο βούτυρο



• 1 κ.γ. πολτό καρπουζιού



• Το λευκό μέρος της φλούδας

Παρασκευή

Λιώστε το βούτυρο σε μπεν μαρί και ανακατέψτε το με το μέλι και τον πολτό καρπουζιού.

Εφαρμογή

Απλώστε τη μάσκα στα χείλη, κάντε απαλό μασάζ με το λευκό μέρος της φλούδας για 2 λεπτά και αφήστε τη να δράσει για ακόμη 5 λεπτά.

Είμαι η Δήμητρα Γουλά, Clean Beauty Expert και δημιουργός φρέσκων, χειροποίητων καλλυντικών, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην εφαρμοσμένη αισθητική και τη φυσική κοσμετολογία. Συγγραφέας τριών βιβλίων, έχω αρθρογραφήσει σε ελληνικά και διεθνή έντυπα, ενώ εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια συμμετέχω ως Clean Beauty Expert σε τηλεοπτικές εκπομπές, μεταφέροντας τη γνώση της φυσικής κοσμετολογίας στο ευρύ κοινό. Το 2025 τιμήθηκα με το Gold Award – Clean Beauty στα Prix de Beauté, για τη συμβολή μου στον χώρο της φυσικής κοσμετολογίας και την ποιότητα των συνθέσεων μου.

Πηγή: jenny.gr

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