«Βολές» Φραγκίσκου Παρασύρη για τα διαφυγόντα έσοδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την ίδια επιμέλεια και ταχύτητα που μεριμνά για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των εργοληπτικών και επιχειρηματικών ομίλων, οφείλει να πράξει το ίδιο για την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας». Με τη χαρακτηριστική αυτή επισήμανση, ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση καταθέτοντας Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, φέρνοντας στην επιφάνεια τη σοβαρή οικονομική ζημία που υφίσταται ο Δήμος εξαιτίας της 24μηνης μετάθεσης στην έναρξη λειτουργίας του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου.

Όπως τονίζει ο Βουλευτής, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης (ν. 4612/2019), προβλέπεται Αντισταθμιστικό Αντάλλαγμα 2% επί των εσόδων, με το 1% να διατίθεται απευθείας στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας—πόρος που βάσει των εκτιμήσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ανερχόταν σε περίπου 1,98 εκατ. ευρώ ετησίως. Η μετάθεση της έναρξης λειτουργίας (από 06.02.2025 για τις 06.02.2027) στερεί από την περιοχή κρίσιμους αναπτυξιακούς πόρους, την ίδια ώρα που για την παραχωρησιούχο εταιρεία (ΔΑΗΚ Α.Ε.) αναγνωρίζονται και υπολογίζονται αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ για την ίδια διετία.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο κ. Παρασύρης καλεί τον αρμόδιο Υπουργό:

· Να αποσαφηνίσει τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την αναπλήρωση της απώλειας των θεσμοθετημένων εσόδων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την περίοδο 06.02.2025 – 06.02.2027.

· Να καταθέσει στη Βουλή τα κρίσιμα έγγραφα του διοικητικού φακέλου (επιστολές της ΔΑΗΚ Α.Ε., τη Συμφωνία Αποζημίωσης της 31.12.2024, το εγκεκριμένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο και τα αναλυτικά φύλλα υπολογισμού των αποζημιώσεων), προκειμένου να αποτιμηθεί με ακρίβεια η ζημία και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου.

Δήλωση Φραγκίσκου Παρασύρη

«Η καθυστέρηση στη λειτουργία του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι δεν μπορεί να συνεπάγεται δύο ταχύτητες: να αναγνωρίζονται και να υπολογίζονται εκατομμύρια ευρώ για την αποζημίωση της παραχωρησιούχου εταιρείας, αλλά την ίδια ώρα να προσπερνάται η πραγματική οικονομική ζημία που υφίσταται ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας. Ο Δήμος και οι δημότες σηκώνουν το κύριο βάρος της κατασκευής ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου. Η στέρηση των θεσμοθετημένων ανταποδοτικών πόρων για δύο ολόκληρα χρόνια αφαιρεί από την περιοχή απαραίτητα έργα υποδομής και κοινωνικής μέριμνας. Η Πολιτεία οφείλει να δώσει άμεσα διαφανείς απαντήσεις, να παρέχει πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία και να μεριμνήσει για την πλήρη αναπλήρωση των χαμένων πόρων της τοπικής κοινωνίας».

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