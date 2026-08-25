Λαβρόφ: Η Ρωσία ευχαριστεί το Βατικανό για την ισορροπημένη στάση του στο θέμα με την Ουκρανία

Η Ρωσία είναι ευγνώμων στο Βατικανό για την ισορροπημένη του θέση στην κατάσταση στην Ουκρανία και τις πρωτοβουλίες του σχετικά με τη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μετά τη συνάντησή του την Τρίτη με τον Γραμματέα του Βατικανού για τις Σχέσεις με τα Κράτη Πολ Ρίτσαρντ Γκάλαχερ.

«Ευχαριστήσαμε τους συναδέλφους μας για την ισορροπημένη τους θέση σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και γύρω από αυτήν. Περιγράψαμε τις κατ' αρχήν προσεγγίσεις της Ρωσίας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, οι οποίες βασίζονται στην εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της, και επιβεβαιώσαμε την εκτίμησή μας για την ενεργό συμμετοχή του Βατικανού στην επίλυση ορισμένων οξέων ανθρωπιστικών ζητημάτων στην ουκρανική σύγκρουση», δήλωσε ο Λαβρόφ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γκάλαχερ στη Μόσχα.

«Επιβεβαιώσαμε την αμοιβαία μας δέσμευση να συνεχίσουμε τη διμερή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του εξαιρετικά ευαίσθητου «φακέλου των παιδιών»», πρόσθεσε ο υπουργός.

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