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Ο Μπίλι Ζέιν τoυ «Τιτανικού» έκανε διακοπές στην Ελλάδα

μπιλ
clock 17:00 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Διακοπές στην Ελλάδα έκανε ο Μπίλι Ζέιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία «Τιτανικός».

Ο ηθοποιός έχει ελληνικές ρίζες καθώς η οικογένεια της μητέρας του κατάγεται από τη Χίο και εκείνη του πατέρα του από τη Μάνη.

Ο ίδιος πόζαρε με φόντο τη θάλασσα, φορώντας καπέλο, γαλάζιο μαγιό και έχοντας ρίξει στον ώμο του μία πετσέτα.

«#greece is the word», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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