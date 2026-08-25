Ο Μπίλι Ζέιν τoυ «Τιτανικού» έκανε διακοπές στην Ελλάδα

Διακοπές στην Ελλάδα έκανε ο Μπίλι Ζέιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία «Τιτανικός».
Ο ηθοποιός έχει ελληνικές ρίζες καθώς η οικογένεια της μητέρας του κατάγεται από τη Χίο και εκείνη του πατέρα του από τη Μάνη.
Ο ίδιος πόζαρε με φόντο τη θάλασσα, φορώντας καπέλο, γαλάζιο μαγιό και έχοντας ρίξει στον ώμο του μία πετσέτα.
«#greece is the word», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
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