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ΚΡΗΤΗ

"Μπαράζ" αφίξεων στη νότια Κρήτη: 242 λαθρομετανάστες σε ένα 24ωρο – Σε συναγερμό οι αρχές

μεταναστες
clock 19:26 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι λιμενικές αρχές, καθώς οι μεταναστευτικές ροές στη νότια Κρήτη παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση.

Μέσα σε λίγες ώρες, στελέχη του Λιμενικού Σώματος ολοκλήρωσαν διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης, μεταφέροντας με ασφάλεια συνολικά 242 άτομα που επέβαιναν σε υπερφορτωμένες λέμβους.

Η αρχή έγινε στους Καλούς Λιμένες, όπου καταγράφηκαν τρία συνεχή περιστατικά με τη συνδρομή εναέριων μέσων της Frontex, οδηγώντας στη διάσωση 129 ατόμων (ανάμεσά τους 28 από το Μπαγκλαντές, 16 από το Σουδάν και ένας ανήλικος από την Αίγυπτο).

Ωστόσο, η κινητοποίηση επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα σημεία της νότιας ακτογραμμής.Εκτός από τους Καλύς Λιμένες, σκάφη του Λιμενικού περισυνέλεξαν επιβαίνοντες και από την Ιεράπετρα. Οι αρχές αποδίδουν το πρωτοφανές αυτό «μπαράζ» στις εξαιρετικά ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Λιβυκό πέλαγος, τις οποίες εκμεταλλεύονται στο έπακρο τα κυκλώματα των διακινητών. Όλοι οι διασωθέντες οδηγούνται σε προσωρινούς χώρους φύλαξης για την καταγραφή, την παροχή πρώτων βοηθειών και την προανάκριση.

113 στην Ιεράπετρα

Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά περίπου 113 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

   Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα στην πρώτη περίπτωση, περίπου 52 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

  Σε δεύτερο περιστατικό, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 61 αλλοδαπούς, 46 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Την περισυλλογή τους πραγματοποίησε αλιευτικό σκάφος και οι διασωθέντες μεταφέρονται επίσης στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στο Νότιο Κρητικό πέλαγος έχουν εντείνει τη δραστηριότητα των κυκλωμάτων διακίνησης, οδηγώντας σε τρία διαδοχικά περιστατικά.

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