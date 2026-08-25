Ο Περιφερειάρχης Κρήτης τίμησε τον Άγιο Τίτο και τα θύματα της σφαγής του 1898

Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή του Αγ. Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, συμμετείχε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.



Στην Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, συμμετείχαν επίσης ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβύδου κ. Γρηγόριος, οι Αρχές του τόπου, βουλευτές, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου.



Αμέσως μετά τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κατά την 25η Αυγούστου 1898, υπέρ Πίστεως και Πατρίδας σφαγιασθέντων χριστιανών, όπου ο Περιφερειάρχης Κρήτης κατέθεσε στεφάνι στο ειδικά διαμορφωμένο μνημείο.

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Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη



«Η θυσία των Ηρώων μας καθοδηγεί και η πίστη μας ενώνει»



«Η σημερινή ημέρα φέρει διπλό και βαθύ συμβολισμό για την πόλη του Ηρακλείου.



Τιμούμε τη μνήμη των εκατοντάδων αμάχων και των Βρετανών στρατιωτών που θυσιάστηκαν στη Σφαγή του Ηρακλείου το 1898, μία από τις πιο δραματικές στιγμές στην τοπική ιστορία, που άνοιξε τον δρόμο για το τέλος της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη.



Παράλληλα, γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Τίτου, του Πρώτου Επισκόπου Κρήτης και προστάτη του τόπου μας, αντλώντας δύναμη από την πνευματική μας παράδοση.



Η θυσία των Ηρώων μας καθοδηγεί και η πίστη μας ενώνει.



Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.»

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