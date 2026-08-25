Κωνσταντινίδη: "Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μένω ξανά στο ίδιο σπίτι με έναν σύντροφο"

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε, σε συνέντευξή της, για την προσωπική της ζωή και αν είναι ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα

- Θα ήθελες να υπάρξει;

Δεν νομίζω ότι αυτό προγραμματίζεται. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να είναι μόνος του. Όλοι θέλουμε συνοδοιπόρους στη ζωή μας. Από την άλλη, όμως, δεν μου λείπει κάτι. Δεν αισθάνομαι ότι ψάχνω εναγωνίως έναν άνθρωπο. Δεν έχω αυτή την έλλειψη.

- Είσαι, πάντως, ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα;

Εγώ νιώθω ερωτευμένη με τη ζωή γενικότερα. Είμαι ερωτευμένη με το μωρό μου, με τα βιβλία που διαβάζω, με πράγματα που βλέπω και με συγκινούν. Ζω με αυτό το συναίσθημα του έρωτα χωρίς να χρειάζεται να προσωποποιείται. Αν κάποια στιγμή προσωποποιηθεί σε έναν άνθρωπο, θα είναι πολύ όμορφο.

- Πώς φαντάζεσαι μια νέα σχέση;

Πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι παλιά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μένω ξανά στο ίδιο σπίτι με έναν σύντροφο. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ο καθένας πρέπει να έχει τον δικό του χώρο, τις δουλειές του, τις δραστηριότητές του και παράλληλα να υπάρχουν πράγματα που κάνουμε μαζί. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να μπαίνει μέσα στο σπίτι μας ή να μετακομίσουμε όλοι μαζί αλλού

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