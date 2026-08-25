Δημήτρης Κόκοτας: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του τραγουδιστή

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Ο Δημήτρης Κόκοτας "έφυγε" από τη ζωή στα 57 του χρόνια μετά πό τη μεγάλη περιπέτεια που αντιμετώπιζε με την υγεία του τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Δημήτρης Κόκοτας από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια των προβών για το J2US.

Η συμμετοχή του στο μουσικό σόου ήταν και το τελευταίο τηλεοπτικό κεφάλαιο της μακράς πορείας του

Η τελευταία εμφάνιση του τραγουδιστή στο J2US:

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