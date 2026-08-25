ΤΡΙ.25 Αυγ 2026 19:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του τραγουδιστή

κοκοτας
clock 17:00 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Δημήτρης Κόκοτας "έφυγε" από τη ζωή στα 57 του χρόνια μετά πό τη μεγάλη περιπέτεια που αντιμετώπιζε με την υγεία του τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Δημήτρης Κόκοτας από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια των προβών για το J2US.

Η συμμετοχή του στο μουσικό σόου ήταν και το τελευταίο τηλεοπτικό κεφάλαιο της μακράς πορείας του

Η τελευταία εμφάνιση του τραγουδιστή στο J2US:

Διαβάστε επίσης

Βλαβιανού: "Από μικρή ήμουν αντίθετη με τον γάμο, τελικά παντρεύτηκα για χάρη της μαμάς μου"

Τίνα Μεσσαροπούλου και Μάρα Ζαχαρέα αποχαιρετούν το καλοκαίρι αγκαλιά στη θάλασσα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δημήτρης Κόκκοτας Θάνατος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis