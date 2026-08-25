Ιαπωνία: Άνδρας δηλητηριάστηκε όταν έφαγε μάφιν με τοξική ουσία που του έστειλε μία γυναίκα

Μια υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό μυθιστόρημα ερευνούν οι αρχές στην Ιαπωνία, όπου μία 46χρονη γυναίκα συνελήφθη με την υποψία ότι επιχείρησε να σκοτώσει έναν 30χρονο άνδρα στέλνοντάς του μάφιν στο οποίο φέρεται να είχε προσθέσει τοξική ουσία.

Η Κάνα Φουτζίκι κατηγορείται ότι στις 24 Ιουλίου έδωσε το μικρό κέικ σε κοινό τους γνωστό, ζητώντας του να το παραδώσει στον 30χρονο σε εμπορικό κέντρο στο Κιότο.

Σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, οι έρευνες έδειξαν ότι το γλυκό περιείχε ακρυλαμίδιο, μια τοξική χημική ουσία που μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα και θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο







Η περίεργη γεύση που τον έσωσε



Ο άνδρας άρχισε να τρώει το μάφιν ενώ επέστρεφε στο σπίτι του με το αυτοκίνητο, όμως σύντομα αντιλήφθηκε ότι είχε ασυνήθιστη γεύση και σταμάτησε να το τρώει.

Αργότερα παρουσίασε διαταραχή του επιπέδου συνείδησης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Σύμφωνα με το Tokyo Reporter, η ζωή του δεν κινδύνευσε, ωστόσο εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία ως εξωτερικός ασθενής.

Εργαζόταν σε εταιρεία χημικών



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές έχει το γεγονός ότι η 46χρονη εργαζόταν μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης σε επιχείρηση χημικών. Η αστυνομία ερευνά εάν απέκτησε από τον χώρο εργασίας της την ουσία που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο μάφιν.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να υπήρχε προϋπάρχουσα σύγκρουση ανάμεσα στη γυναίκα και τον 30χρονο.

Η Φουτζίκι αρνείται την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας. Παραδέχθηκε ότι έστειλε το μάφιν στον άνδρα, υποστηρίζοντας ωστόσο στις Αρχές ότι «δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει».

Τι είναι το ακρυλαμίδιο



Το ακρυλαμίδιο είναι χημική ουσία η οποία, σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές ποσότητες, μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα. Μεταξύ των πιθανών συμπτωμάτων αναφέρονται μυϊκή αδυναμία, μούδιασμα, εφίδρωση και αστάθεια, ενώ θεωρείται πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο.

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